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भविष्य की तैयारी में जुटा BCCI, अफगानिस्तान टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया कैंप में शामिल हुए 7 युवा गेंदबाज

Team India net bowlers: अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसके लिए युवा खिलाड़ियों को भी अवसर दिया जा रहा है.

By: Shubahm Srivastava | Published: June 2, 2026 4:37:03 PM IST

भारत बनाम अफ़ग़ानिस्तान सीरीज़
भारत बनाम अफ़ग़ानिस्तान सीरीज़


India vs Afghanistan Series: बीसीसीआई (BCCI) ने आईपीएल 2026 के बाद अब अपना पूरा ध्यान टीम इंडिया के भविष्य और आगामी अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों पर केंद्रित कर दिया है. अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसके लिए युवा खिलाड़ियों को भी अवसर दिया जा रहा है.

आकिब नबी को मिला नया मौका

जम्मू-कश्मीर के प्रतिभाशाली गेंदबाज आकिब नबी को शुरुआती टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली थी. हालांकि अब बीसीसीआई ने उन्हें टीम इंडिया के साथ जोड़ने का फैसला किया है, जिससे उन्हें शीर्ष स्तर के खिलाड़ियों के साथ काम करने का मौका मिलेगा.

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आकिब नबी को टीम इंडिया के साथ नेट बॉलर के रूप में शामिल किया गया है. इस भूमिका में वह भारतीय बल्लेबाजों को अभ्यास कराएंगे और साथ ही टीम के माहौल तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर की तैयारी का अनुभव हासिल करेंगे.

सात गेंदबाजों को मिला मौका

बीसीसीआई ने कुल सात गेंदबाजों को नेट बॉलर के रूप में बुलाया है. इनमें आकिब नबी के अलावा प्रिंस यादव, गुरजपनीत सिंह, शिवांग कुमार, जीशान अंसारी और सारांश जैन जैसे युवा खिलाड़ी शामिल हैं. इनमें से कई खिलाड़ी हाल ही में आईपीएल 2026 में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं.

सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को आराम

टीम प्रबंधन ने तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को फिलहाल आराम देने का फैसला किया है. दोनों खिलाड़ी आईपीएल 2026 फाइनल का हिस्सा रहे थे, इसलिए कार्यभार प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए उन्हें नेट्स में अधिक गेंदबाजी नहीं कराई जाएगी.

भविष्य के लिए तैयार हो रहा गेंदबाजों का पूल

बीसीसीआई का लक्ष्य भविष्य के लिए मजबूत गेंदबाजी संसाधन तैयार करना है. युवा गेंदबाजों को राष्ट्रीय टीम के साथ जोड़कर उन्हें अनुभव और एक्सपोजर दिया जा रहा है. इससे भारतीय क्रिकेट को आने वाले वर्षों में बेहतर विकल्प मिलेंगे और टेस्ट क्रिकेट में नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा.

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Tags: auqib nabiIndia vs Afghanistan seriesprince yadavTeam India campTeam India net bowlers
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