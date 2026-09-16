IND vs AFG: तीसरे टी20 में होंगे बड़े बदलाव, वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा मौका? अय्यर ने दिया अपडेट

भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 विकेट से जीत दर्ज की. अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 159 रन बनाए. इसके जवाब में भारतीय टीम ने लक्ष्य को महज 14.5 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया. इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में लगातार दूसरे मुकाबले में दमदार प्रदर्शन किया. मैच के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने टीम के प्रदर्शन पर खुशी जताई. उन्होंने कहा, “हां, बिल्कुल. पिछले मैच के प्रदर्शन को देखते हुए हम इस मुकाबले में एक शानदार और पूरी तरह से प्रभावी जीत चाहते थे. आज का प्रदर्शन उसी का सही उदाहरण था.” अय्यर के मुताबिक टीम ने मैदान पर अपनी योजनाओं को अच्छी तरह लागू किया और बल्लेबाजी में लक्ष्य का पीछा काफी तेजी से किया.

कप्तानी की शुरुआत में आई मुश्किलों को लेकर भी श्रेयस अय्यर ने खुलकर बात की. उन्होंने कहा, “शुरुआत में यह स्वीकार करना मुश्किल था, लेकिन यह सफर उतार-चढ़ाव से भरा होने वाला है. आपको जितना संभव हो सके संतुलित रहना चाहिए और मौजूदा पल का आनंद लेना चाहिए. जो कुछ पहले हो चुका है, उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए.” अय्यर ने यह भी कहा कि परिस्थितियों को स्वीकार करने से चीजें बेहतर होती जाती हैं.

तीसरे टी20 में बदलाव के संकेत

अफगानिस्तान के खिलाफ अगले मुकाबले में टीम में बदलाव के संकेत भी कप्तान ने दिए. अय्यर ने कहा, “हम चाहते हैं कि सभी खिलाड़ी विकेट और परिस्थितियों के आदी हों और उन्हें अभ्यास भी मिले. इसलिए यह उन खिलाड़ियों को मौका देने के लिए अच्छा मुकाबला होगा, जो अब तक बाहर बैठे हैं. साथ ही टीम के संयोजन में भी थोड़ा बदलाव किया जा सकता है.” इससे कुछ रिजर्व खिलाड़ियों को मैदान पर उतरने का मौका मिल सकता है.

अगले मैच में कुछ खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका

अय्यर के बयान से साफ है कि भारतीय टीम अगले मुकाबले में अपने कुछ खिलाड़ियों को आजमाने के बारे में सोच रही है. लगातार दो मैचों में जीत के बाद टीम के पास अंतिम मुकाबले में प्रयोग करने का मौका है. इसका उद्देश्य सिर्फ जीत हासिल करना नहीं, बल्कि उन खिलाड़ियों को भी मैच का अनुभव देना होगा, जिन्हें अब तक प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली है. इससे टीम को आगे की चुनौतियों के लिए विकल्प तैयार करने में मदद मिल सकती है.