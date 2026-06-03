रोहित-हार्दिक के खेलने पर सस्पेंस! अफगानिस्तान वनडे से पहले BCCI के इस फैसले ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें

भारत और अफगानिस्तान के बीच जल्द ही एक रोमांचक क्रिकेट जंग देखने को मिलने वाली है. दोनों टीमों के बीच एक इकलौता टेस्ट मैच और तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है. रेड बॉल क्रिकेट यानी टेस्ट मैच की शुरुआत 6 जून से होने जा रही है, जबकि वनडे सीरीज का आगाज 13 जून से होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने पहले ही दोनों फॉर्मेट के लिए टीम इंडिया का एलान कर दिया है.

वनडे टीम को लेकर एक बड़ा अपडेट यह है कि स्टार खिलाड़ी रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को टीम में तो रखा गया है, लेकिन सीरीज में उनका खेलना पूरी तरह से उनकी फिटनेस रिपोर्ट पर निर्भर करेगा. बीसीसीआई के मुताबिक, फिटनेस क्लीयरेंस मिलने के बाद ही ये दोनों मैदान पर उतर पाएंगे.

रोहित-हार्दिक पर ताजा अपडेट

‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, हार्दिक पांड्या जल्द ही बेंगलुरु में बने बीसीसीआई के ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ (CoE) पहुंचने वाले हैं. वह वहां करीब एक हफ्ता बिताएंगे और अपनी फिटनेस पर काम करेंगे, जिसके बाद वह वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया से जुड़ेंगे. बीसीसीआई ने हार्दिक के साथ-साथ रोहित शर्मा को भी CoE में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए थे, हालांकि रोहित को लेकर अभी तक कोई ताजा अपडेट सामने नहीं आया है.

अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बरार, हर्ष दुबे

नेट बॉलिंग के लिए बुलाए गए आकिब और जीशान समेत 7 गेंदबाज

टीम मैनेजमेंट ने जम्मू-कश्मीर के तेज़ गेंदबाज़ आकिब नबी डार को अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच से पहले नेट्स में गेंदबाज़ी करने के लिए बुलाया है. आकिब के साथ 6 अन्य गेंदबाजों को भी नेट प्रैक्टिस में भारतीय बल्लेबाजों को गेंदबाजी करने के लिए कहा गया है. मुख्य टेस्ट टीम से आकिब को बाहर रखे जाने पर पहले कई सवाल उठे थे. उनके साथ-साथ छह अन्य गेंदबाज़ों को भी नेट सेशन के लिए बुलाया गया है. नबी के अलावा, तेज़ गेंदबाज़ गुरजपनीत सिंह और प्रिंस यादव, साथ ही स्पिनर सारांश जैन, ज़ीशान अंसारी और शिवांग कुमार को भी नेट्स में गेंदबाज़ी करने के लिए बुलाया गया है. यह मैच 6 जून से शुरू होगा.