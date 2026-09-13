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IND vs AFG: इतिहास में पहली बार, पहले वंदे मातरम्, फिर जन गण मन, टीम इंडिया ने ऐसे की शुरुआत

Vande Mataram in India vs Afghanistan: भारत और अफगानिस्तान के बीच दिल्ली में खेले गए पहले टी20 मैच से पहले ऐतिहासिक नजारा देखने को मिला. इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में पहली बार वंदे मातरम् का गाया गया और इसके बाद राष्ट्रगान जन गण मन हुआ. वहीं, भारतीय टीम ने प्लेइंग इलेवन में कुछ बड़े बदलाव किए.

By: Satyam Sengar | Published: September 13, 2026 8:25:25 PM IST

क्रिकेट मैच से पहले गाया गया वंदे मातरम्.
क्रिकेट मैच से पहले गाया गया वंदे मातरम्.


India vs Afghanistan: नई दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच पहले टी20 मैच से पहले एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला. इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में पहली बार राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ का गाया गया. इसके बाद देश का राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ बजाया गया. यह ऐसे समय हुआ है, जब संसद ने हाल ही में राष्ट्रीय गीत के अपमान को दंडनीय अपराध बनाने वाला विधेयक पारित किया है. हालांकि, इसे लेकर विपक्ष पार्टियों की ओर से कई बार विरोध भी जताया गया.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहले निर्देश दिया था कि जब किसी कार्यक्रम में वंदे मातरम् और जन गण मन दोनों का आयोजन हो, तो पहले वंदे मातरम् के सभी छह अंतरे गाए जाएं. यह निर्देश वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए कार्यक्रमों का हिस्सा था. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत-अफगानिस्तान मैच से पहले भी इसी क्रम का पालन किया गया. पहले वंदे मातरम् गाया गया और इसके बाद जन गण मन.

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भारतीय टीम में बड़े बदलाव
मैच की बात करें तो भारतीय टीम ने प्लेइंग इलेवन में कुछ अहम बदलाव किए. कप्तान श्रेयस अय्यर ने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की जगह अनुभवी संजू सैमसन को मौका दिया. वहीं, चोट के कारण हाल के मुकाबलों से बाहर रहने के बाद तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी हुई. बुमराह बाएं घुटने की चोट के कारण इंग्लैंड में एक वनडे और श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैच नहीं खेल पाए थे. भारत ने तेज गेंदबाज यश ठाकुर के बजाय विशेषज्ञ स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया.

अय्यर ने क्या कहा?
टॉस के समय श्रेयस अय्यर ने कहा, “हमने यहां काफी मैच खेले हैं और परिस्थितियों को देखते हुए पहले गेंदबाजी करना सही फैसला है. जिम्बाब्वे सीरीज से हमें काफी सकारात्मक चीजें मिलीं और हम उसी रवैये के साथ आगे बढ़ेंगे.” बुमराह की वापसी पर अय्यर ने कहा कि टीम के लिए उनका होना बड़ी मजबूती है. उन्होंने कहा, “टीम में बुमराह का होना हमारे लिए किसी लग्जरी से कम नहीं है. मैच जीतने को लेकर उनका रवैया शानदार है.” अय्यर ने यह भी बताया कि वैभव सूर्यवंशी, वॉशिंगटन सुंदर और दो अन्य खिलाड़ी इस मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं.

Tags: india vs afghanistan
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