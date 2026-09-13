IND vs AFG: इतिहास में पहली बार, पहले वंदे मातरम्, फिर जन गण मन, टीम इंडिया ने ऐसे की शुरुआत

3 minutes 10 seconds of Vande Mataram, 52 seconds of Janagana Mana- approx 5 minutes to finish Indians National Anthem + Song Combo…!!! Felt like a satsang..!!#INDvsAFG pic.twitter.com/hjIvXP8VoE — AMEESH SAMALOPANAN (@AmeeshSaman) September 13, 2026 भारतीय टीम में बड़े बदलाव

मैच की बात करें तो भारतीय टीम ने प्लेइंग इलेवन में कुछ अहम बदलाव किए. कप्तान श्रेयस अय्यर ने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की जगह अनुभवी संजू सैमसन को मौका दिया. वहीं, चोट के कारण हाल के मुकाबलों से बाहर रहने के बाद तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी हुई. बुमराह बाएं घुटने की चोट के कारण इंग्लैंड में एक वनडे और श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैच नहीं खेल पाए थे. भारत ने तेज गेंदबाज यश ठाकुर के बजाय विशेषज्ञ स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया.

अय्यर ने क्या कहा?

टॉस के समय श्रेयस अय्यर ने कहा, “हमने यहां काफी मैच खेले हैं और परिस्थितियों को देखते हुए पहले गेंदबाजी करना सही फैसला है. जिम्बाब्वे सीरीज से हमें काफी सकारात्मक चीजें मिलीं और हम उसी रवैये के साथ आगे बढ़ेंगे.” बुमराह की वापसी पर अय्यर ने कहा कि टीम के लिए उनका होना बड़ी मजबूती है. उन्होंने कहा, “टीम में बुमराह का होना हमारे लिए किसी लग्जरी से कम नहीं है. मैच जीतने को लेकर उनका रवैया शानदार है.” अय्यर ने यह भी बताया कि वैभव सूर्यवंशी, वॉशिंगटन सुंदर और दो अन्य खिलाड़ी इस मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं.