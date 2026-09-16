IND vs AFG 3rd T20I: भारत-अफगानिस्तान तीसरा टी20 कितने बजे से शुरू होगा? कहां देख पाएंगे Live, जानें डिटेल्स

IND vs AFG 3rd T20I: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला गुरुवार, 17 सितंबर को खेला जाएगा. श्रेेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम पहले ही सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है. ऐसे में तीसरा मुकाबला सीरीज के नतीजे के लिहाज से भले ही ज्यादा अहम नहीं है, लेकिन भारतीय टीम के लिए यह मैच अपनी बेंच स्ट्रेंथ को परखने का अच्छा मौका होगा. आइए जानते हैं मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप कहां देख पाएंगे.

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा टी20 मुकाबला 17 सितंबर को शाम 7:30 बजे शुरू होगा. मैच का आयोजन नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में किया जाएगा. टीवी पर मुकाबले का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स टेन 5 एसडी और एचडी चैनलों पर होगा. वहीं, मोबाइल और ऑनलाइन दर्शक फैनकोड ऐप और वेबसाइट के जरिए मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकेंगे. भारत की नजर जहां 3-0 से सीरीज जीतने पर होगी, वहीं अफगानिस्तान जीत के साथ सीरीज खत्म करना चाहेगा.

दोनों मैचों में भारत ने हराया

भारत ने शुरुआती दोनों मुकाबलों में अफगानिस्तान को सात विकेट से हराया है. बल्लेबाजी में अभिषेक शर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने दो मैचों में 121 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 237.25 का रहा है. दूसरे टी20 में संजू सैमसन ने भी शानदार वापसी करते हुए सिर्फ 22 गेंदों पर 57 रन की पारी खेली. एशियन गेम्स को देखते हुए वैभव सूर्यवंशी, वॉशिंगटन सुंदर और यश ठाकुर जैसे खिलाड़ियों को तीसरे मुकाबले में मौका मिलने की संभावना है.

अफगानिस्तान के सामने क्लीन स्वीप से बचने की चुनौती

अफगानिस्तान की टीम तीसरे मैच में हार से बचकर सीरीज का अंत जीत के साथ करना चाहेगी. शुरुआती दोनों मुकाबलों में उसकी बल्लेबाजी भारतीय गेंदबाजों के सामने संघर्ष करती नजर आई. पावरप्ले में जल्दी विकेट गंवाने के कारण टीम बड़े स्कोर तक नहीं पहुंच सकी. गेंदबाजी में भी कुछ फैसलों पर सवाल उठे हैं. ऐसे में राशिद खान, नूर अहमद, मोहम्मद नबी और अन्य प्रमुख खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करना होगा. भारतीय बल्लेबाजों को रोकना अफगानिस्तान के लिए बड़ी चुनौती होगी.