IND vs AFG: भारत-अफगानिस्तान मैच पर बारिश का साया, फैंस का मजा हो सकता है किरकिरा! देखें वेदर रिपोर्ट्स

दिल्ली में रविवार को भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा. अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले इस मैच से पहले मौसम ने चिंता बढ़ा दी है. दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से मानसून की हल्की बारिश देखने को मिली है. ऐसे में मुकाबले के दौरान भी बारिश की संभावना बनी हुई है. एक्यूवेदर के मुताबिक, रविवार को बारिश होने की संभावना करीब 64 प्रतिशत है. मैच शाम 7 बजे शुरू होना है और दोपहर के बाद मौसम ज्यादा खराब होने का अनुमान है.

मौसम के अनुसार, दोपहर 12 बजे तक बारिश की संभावना 10 प्रतिशत या उससे कम रहेगी. इसके बाद दोपहर 1 बजे से बारिश की संभावना तेजी से बढ़कर करीब 50 प्रतिशत तक पहुंच सकती है. शाम 6 बजे इसके 40 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि मैच शुरू होने के समय यानी 7 बजे यह 37 प्रतिशत हो सकती है. इसके बाद भी अगले दो घंटे तक बारिश की संभावना करीब 40 प्रतिशत बनी रह सकती है. हालांकि, रात में इसके धीरे-धीरे कम होने का अनुमान है. ऐसे में मैच पूरी तरह धुलने की बजाय बीच-बीच में बारिश से रुकने की आशंका ज्यादा है.

टीम इंडिया के बड़े खिलाड़ी लौटे

अगर मौसम ने साथ दिया तो भारतीय फैंस को कई बड़े खिलाड़ियों को मैदान पर देखने का मौका मिलेगा. जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, संजू सैमसन और अक्षर पटेल की टीम में वापसी हुई है. ये खिलाड़ी जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई तीन मैचों की टी20 सीरीज में नहीं खेले थे. जसप्रीत बुमराह, नितीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर को फिट घोषित किया गया है. वहीं, हैमस्ट्रिंग की समस्या के कारण हर्षित राणा बाहर हो गए हैं और उनकी जगह यश ठाकुर को टीम में शामिल किया गया है.

श्रेयस अय्यर के लिए भी खास सीरीज

अफगानिस्तान के खिलाफ यह सीरीज श्रेयस अय्यर के लिए भी खास होने वाली है. वह पहली बार भारतीय जमीन पर टी20 मुकाबले में टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे. इससे पहले उन्होंने इंग्लैंड और जिम्बाब्वे में टीम की कमान संभाली थी. भारत ने हाल ही में जिम्बाब्वे को 3-0 से हराकर शानदार वापसी की थी. इससे पहले इंग्लैंड दौरे पर भारत को आयरलैंड के खिलाफ 2-0 और इंग्लैंड के खिलाफ 4-0 से हार मिली थी. अब टीम इंडिया अफगानिस्तान के खिलाफ जीत के साथ नई शुरुआत करना चाहेगी.