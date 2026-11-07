दिवाली के दिन भारत-पाकिस्तान की टक्कर, कब-कहां खेला जाएगा मैच, कैसे देख सकेंगे LIVE?

IND U19 vs PAK U19 LIVE Streaming: 8 नवंबर (रविवार) को दिवाली का पावन पर्व मनाया जाएगा. इस दिन एक ओर पटाखों की गूंज सुनाई देगी, जो दूसरी ओर भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के मैदान पर टक्कर होगी. दरअसल, ACC मेंस अंडर-19 एशिया कप खेला जा रहा है. इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने 6 नवंबर को नेपाल अंडर-19 को हराकर आगाज किया. अब भारत की युवा टीम 8 नवंबर यानी दिवाली के दिन पाकिस्तान के खिलाफ अपना दूसरा मैच खेलने के लिए उतरेगी.

यह मुकाबला अल अमीरात में खेला जाएगा, जिसमें कुछ मशहूर चेहरे दिखाई देंगे. इसमें भारतीय दिग्गज वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर और राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय शामिल हैं. ये दोनों युवा खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ अंडर-19 एशिया कप के मैच में मैदान पर उतरेंगे. ऐसे में आइए जानते हैं कि आप यह मुकाबला कब-कहां खेला जाएगा? इस मैच को लाइव कहां देखा जा सकेगा?

कितने बजे शुरू होगा मैच?

अंडर-19 एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच रोमांचक मुकाबला 8 नवंबर यानी दिवाली के दिन खेला जाएगा. यह मुकाबला ओमान के अल अमेरात स्टेडियम में होगा, जो भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा. इसी दिन भारत में दिवाली का पावन पर्व भी मनाया जाएगा. ऐसे में दिवाली के मौके पर भारत के युवा ब्रिगेड बड़ी जीत हासिल कर फैंस को बड़ा तोहफा देना चाहेगी.

कहां देख सकेंगे लाइव मैच?

अगर आप इस मैच को लाइव देखना चाहते हैं, तो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देख सकते हैं. इस मुकाबला का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. इसके अलावा अगर आप टीवी या मोबाइल पर मैच देखना चाहते हैं, तो सोनीलिव (SonyLiv) पर इसका लुत्फ उठा सकते हैं.

भारत ने नेपाल को हराकर किया आगाज

भारतीय अंडर-19 टीम ने नेपाल को हराकर टूर्नामेंट का आगाज किया. भारत ने अपने पहले मैच में नेपाल को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी. भारतीय गेंदबाजों ने घातक गेंदबाजी करते हुए नेपाल को 42.3 ओवर में सिर्फ 128 रन के स्कोर पर सिमट गया. भारत की ओर से ईशान सूद और अर्जुन राजपूत ने 3-3 विकेट झटके, जबकि यशवीर गौड़ ने 2 बल्लेबाजों को शिकार बनाया. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने 129 रन का टारगेट बिना कोई विकेट खोए सिर्फ 19.1 ओवर में हासिल कर लिया. भारत की ओर से आर्यवीर सहवाग ने 52 गेंदों में नाबाद 70 रनों की तूफानी पारी खेली. वहीं, कप्तान लक्ष्य राजेश रायचंदानी ने भी 63 गेंदों में नाबाद 53 रन बनाए. अब भारतीय युवा ब्रिगेड पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा मैच खेलने के लिए उतरेगी.

दोनों टीमों का स्क्वाड

भारतीय अंडर-19 टीम: लक्ष्य रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, वीके विनीत, यशवर्धन सिंह चौहान (उप-कप्तान), कुशाग्र ओझा, अर्जुन राजपूत, मनाल चौहान, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), राजत बघेल (विकेटकीपर), वी. यशवीर, आर्यन सावसानी, मोहित उल्वा, काव्या पटेल, शाविन विनोद और ईशान सूद.

पाकिस्तान अंडर-19 टीम: फरहान यूसुफ (कप्तान), अब्दुल कादिर (विकेटकीपर), अब्दुल सुब्हान, अहमद हुसैन, अली रजा, हमजा जहूर (विकेटकीपर), हसनैन अब्बास डार, हयाम खान, हुजैफा अहसान, जहांगीर बिलाल, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद सय्याम, निकाब शफीक, रिजवानुल्लाह और उस्मान खान.