U19 Asia Cup Prize Money: चैंपियन भारत पर हुई पैसों की बारिश, फाइनल हारने वाले पाकिस्तान को भी मिले लाखों रुपये

U19 Asia Cup Prize Money: ACC अंडर-19 एशिया कप 2026 में भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता. पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 337 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने रोमांचक अंदाज में जीत दर्ज की. एक समय पर भारतीय टीम के हाथ से मैच निकल गया था, लेकिन फिर मनाल चौहान और मोहित उल्वा ने अपनी बल्लेबाजी से बाजी पलट दी. मोहित उल्वा ने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर भारतीय टीम को 1 विकेट से जीत दिलाई.

इस जीत के साथ ही भारत ने 9वीं बार अंडर-19 एशिया कप का खिताब अपने नाम किया. भारत की इस ऐतिहासिक जीत के बाद युवा ब्रिगेड टीम पर पैसों की बारिश हुई. दरअसल, अंडर-19 एशिया कप जीतने वाली भारतीय टीम को लाखों रुपये की इनामी राशि मिली है. वहीं, फाइनल हारने वाली पाकिस्तान को भी मोटी रकम मिली है.

चैंपियन भारत को कितने रुपये मिले?

प्राइज मनी की बात करें, चैंपियन बनने वाली भारतीय अंडर-19 टीम को 15000 अमेरिकी डॉलर यानी भारतीय मुद्रा में 14 लाख रुपये से ज्यादा की इनामी राशि मिली. वहीं, फाइनल में हारने वाले पाकिस्तान को रनर-अप के लिए 7500 अमेरिकी डॉलर यानी 7 लाख रुपये से ज्यादा की प्राइज मनी दी गई है.

किसने जीता कौन सा अवॉर्ड?

इस टूर्नामेंट में भारतीय सलामी बल्लेबाज आर्यवीर सहवाग ने खूब धमाल मचाया. उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से खूब प्रभावित किया. आर्यवीर सहवाग इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. उन्होंने इस अंडर-19 एशिया कप में 5 मैच में 361 रन बनाए. इसमें उनके बल्ले से 1 शतक और 3 अर्धशतक आए. इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए आर्यवीर को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवॉर्ड दिया गया. वहीं, मोहित उल्वा ने फाइनल में ऐतिहासिक पारी खेलकर प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड अपने नाम किया.

भारत ने कैसे जीता फाइनल?

फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत के सामने 337 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था. पाकिस्तान की ओर से उस्मान खान (107), अब्दुल कादिर (80) और कप्तान फरहान यूसुफ (63) ने शानदार पारियां खेलीं. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर मैच अपने नाम किया. भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज आर्यवीर सहवाग ने 58 और कप्तान लक्ष्य राजेश रायचंदानी ने 80 रनों की पारी खेली. उनके अलावा मोहित उल्वा ने 26 गेंद पर 49 रन बनाए, जबकि मनाल चौहान ने 32 गेंद पर 47 रनों की पारी खेली. इसके दम पर भारत ने 1 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की.