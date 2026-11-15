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Video: आखिरी गेंद पर जीत, फिर हाईवोल्टेज ड्रामा! भारतीय प्लेयर्स ने पाकिस्तानियों को जमकर चिढ़ाया, वीडियो वायरल

India U19 Celebration Video: पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत के बाद मैदान पर माहौल गर्म हो गया. भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के सामने जाकर आक्रामक तरीके से जश्न मनाया. इस दौरान मामले को बिगड़ता देख भारतीय सपोर्ट स्टाफ ने भारत के प्लेयर्स को रोका. देखें वीडियो...

By: Ankush Upadhayay | Published: November 15, 2026 9:17:02 AM IST

पाकिस्तान को हराने के बाद भारतीय अंडर-19 के जश्न का वीडियो वायरल.
पाकिस्तान को हराने के बाद भारतीय अंडर-19 के जश्न का वीडियो वायरल.


India U19 Celebration Video: ACC अंडर-19 एशिया कप 2026 का फाइनल मुकाबला रोमांच से भरा रहा, जिसमें हाईवोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला. भारतीय अंडर-19 टीम ने इस मुकाबले में पाकिस्तान को 1 विकेट से हराकर रोमांचक जीत दर्ज की. पाकिस्तान ने भारत को 338 रनों का टारगेट दिया. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने आखिरी गेंद पर टारगेट हासिल किया. भारतीय बल्लेबाज मोहित उलवा ने पारी की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई.

जैसे ही मोहित उलवा ने चौका लगाया, तो भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी दौड़ते हुए मैदान पर पहुंचे और आक्रामक तरीके से जश्न मनाने लगे. इस दौरान मैदान पर हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. दरअसल, भारत के युवा प्लेयर्स ने फाइनल जीतने के बाद बेहद आक्रामक तरीके से जीत का जश्न मनाया. इसकी कई तस्वीरें और वीडियोज सामने आए हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

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हमजा जहूर से उलझा भारतीय खिलाड़ी

भारतीय टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर पिछले साल की हार का बदला लिया. ऐसे में भारत के खिलाड़ियों ने जमकर जश्न मनाया. एक वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक भारतीय प्लेयर मैदान पर जश्न मनाते हुए पाकिस्तान के विकेटकीपर हमजा जहूर से भिड़ गया. वह भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी विकेटकीपर के सामने खड़े होकर सीना ठोककर अपना दबदबा दिखा रहा है. इसके बाद भारतीय टीम ने पूरे मैदान का चक्कर लगाते हुए जोरदार जश्न मनाया.

पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम के बाहर किए इशारे

जीत के बाद भारतीय खिलाड़ी जश्न में खो गए. कुछ खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी टीम के ड्रेसिंग रूम के बाहर जाकर कुछ अजीबोगरीब इशारे किए. इससे दोनों टीमों के बीच माहौल बिगड़ता नजर आ रहे थे. इस बीच भारतीय टीम के सपोर्ट स्टाफ ने दखल दिया और भारतीय खिलाड़ियों को इशारे करने से रोका. भारतीय सपोर्ट स्टाफ के सदस्य भारतीय खिलाड़ियों को पाकिस्तानी प्लेयर्स के पास जाने से रोक रहे थे. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सपोर्ट स्टाफ भारतीय खिलाड़ियों को रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं.

भारत ने पाकिस्तान को 1 विकेट से रौंदा

फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत के सामने 337 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था. पाकिस्तान की ओर से उस्मान खान (107), अब्दुल कादिर (80) और कप्तान फरहान यूसुफ (63) ने शानदार पारियां खेलीं. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर मैच अपने नाम किया. भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज आर्यवीर सहवाग ने 58 और कप्तान लक्ष्य राजेश रायचंदानी ने 80 रनों की पारी खेली. उनके अलावा मोहित उल्वा ने 26 गेंद पर 49 रन बनाए, जबकि मनाल चौहान ने 32 गेंद पर 47 रनों की पारी खेली. इसके दम पर भारत ने 1 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की.

Tags: ind u19 vs pak u19viral video
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