IND vs SL: 9 साल बाद भारत का श्रीलंका टेस्ट दौरा… 2 मैचों की खेली जाएगी सीरीज, देखें पूरा शेड्यूल

IND vs SL Test Series Schedule: भारतीय क्रिकेट टीम अगले महीने श्रीलंका दौरे पर जाएगी. इस सीरीज पर भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. श्रीलंका क्रिकेट ने गुरुवार (2 जुलाई) को इस टेस्ट सीरीज का एलान करते हुए शेड्यूल की घोषणा की. यह सीरीज ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मौजूदा साइकिल के तहत खेली जाएगी. मौजूदा WTC साइकिल में यह भारत का पहला श्रीलंका टेस्ट दौरा होगा. WTC के फाइनल की रेस में बने रहने के लिए यह सीरीज दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होने वाली है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस सीरीज के मुकाबले कब और कहां खेले जाएंगे. देखें पूरा शेड्यूल…

कब-कहां खेले जाएंगे मुकाबले?

श्रीलंका क्रिकेट (SLC) की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार, भारत बनाम श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत 15 अगस्त से होगी. यह मुकाबला श्रीलंका के गाले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जो 19 अगस्त तक चलेगा. इसके बाद दूसरा और सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच 23 से 27 अगस्त तक खेला जाएगा, जो कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित किया जाएगा. श्रीलंका क्रिकेट ने साफ किया है कि ये दोनों टेस्ट मुकाबले स्थानीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से शुरू होंगे.

शुभमन गिल की कप्तानी में सीरीज जीतने उतरेगी टीम इंडिया

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम शुभमन गिल की अगुवाई में उतरेगी. श्रीलंका के पास घरेलू मैदान का फायदा उठाने का मौका होगा, लेकिन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम के पास भी मैच विनर खिलाड़ी हैं. अगर भारत और श्रीलंका को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 के फाइनल में बने रहना है, जो यह सीरीज बेहद अहम होने वाली है.

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बता दें कि भारतीय टीम मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल के प्वाइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर है. भारत ने अभी WTC साइकिल में कुल 9 मैच खेले हैं, जिसमें 4 जीत और 4 हार मिली है. इसके अलावा एक मैच ड्रॉ रहा है. वहीं, श्रीलंका इस प्वाइंट्स टेबल में छठे पायदान पर है. श्रीलंका ने सिर्फ 3 मैच खेले हैं, जिसमें 1 जीत, 1 हार और 1 ड्रॉ शामिल है.

भारत-श्रीलंका की आखिरी

भारत ने आखिरी बार साल 2017 में टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका का दौरा किया था. इस दौरे पर विराट कोहली की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने 3-0 से सीरीज अपने नाम की थी. अब शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम अगले महीने इतिहास दोहराने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.