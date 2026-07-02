Home > क्रिकेट > IND vs SL: 9 साल बाद भारत का श्रीलंका टेस्ट दौरा… 2 मैचों की खेली जाएगी सीरीज, देखें पूरा शेड्यूल

IND vs SL: 9 साल बाद भारत का श्रीलंका टेस्ट दौरा… 2 मैचों की खेली जाएगी सीरीज, देखें पूरा शेड्यूल

IND vs SL Test Series Schedule: भारत और श्रीलंका के बीच अगस्त में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. श्रीलंका क्रिकेट ने इस सीरीज के शेड्यूल की घोषणा कर दी है. जानें कब खेले जाएंगे मैच...

By: Ankush Upadhayay | Published: July 2, 2026 5:16:42 PM IST

भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज का शेड्यूल.
भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज का शेड्यूल.


IND vs SL Test Series Schedule: भारतीय क्रिकेट टीम अगले महीने श्रीलंका दौरे पर जाएगी. इस सीरीज पर भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. श्रीलंका क्रिकेट ने गुरुवार (2 जुलाई) को इस टेस्ट सीरीज का एलान करते हुए शेड्यूल की घोषणा की. यह सीरीज ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मौजूदा साइकिल के तहत खेली जाएगी. मौजूदा WTC साइकिल में यह भारत का पहला श्रीलंका टेस्ट दौरा होगा. WTC के फाइनल की रेस में बने रहने के लिए यह सीरीज दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होने वाली है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस सीरीज के मुकाबले कब और कहां खेले जाएंगे. देखें पूरा शेड्यूल…

कब-कहां खेले जाएंगे मुकाबले?

श्रीलंका क्रिकेट (SLC) की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार, भारत बनाम श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत 15 अगस्त से होगी. यह मुकाबला श्रीलंका के गाले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जो 19 अगस्त तक चलेगा. इसके बाद दूसरा और सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच 23 से 27 अगस्त तक खेला जाएगा, जो कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित किया जाएगा. श्रीलंका क्रिकेट ने साफ किया है कि ये दोनों टेस्ट मुकाबले स्थानीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से शुरू होंगे.

You Might Be Interested In

शुभमन गिल की कप्तानी में सीरीज जीतने उतरेगी टीम इंडिया

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम शुभमन गिल की अगुवाई में उतरेगी. श्रीलंका के पास घरेलू मैदान का फायदा उठाने का मौका होगा, लेकिन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम के पास भी मैच विनर खिलाड़ी हैं. अगर भारत और श्रीलंका को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 के फाइनल में बने रहना है, जो यह सीरीज बेहद अहम होने वाली है.

ये भी पढ़ें: पिता की क्लास, SKY का 360 डिग्री अंदाज… द्रविड़ के बेटे ने मैदान पर काटा गदर, बैटिंग देख हो जाएंगे दीवाने!

बता दें कि भारतीय टीम मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल के प्वाइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर है. भारत ने अभी WTC साइकिल में कुल 9 मैच खेले हैं, जिसमें 4 जीत और 4 हार मिली है. इसके अलावा एक मैच ड्रॉ रहा है. वहीं, श्रीलंका इस प्वाइंट्स टेबल में छठे पायदान पर है. श्रीलंका ने सिर्फ 3 मैच खेले हैं, जिसमें 1 जीत, 1 हार और 1 ड्रॉ शामिल है.

भारत-श्रीलंका की आखिरी 

भारत ने आखिरी बार साल 2017 में टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका का दौरा किया था. इस दौरे पर विराट कोहली की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने 3-0 से सीरीज अपने नाम की थी. अब शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम अगले महीने इतिहास दोहराने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

Tags: IND vs SL
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन फिल्मों की कहानी जीत लेंगी आपका दिल

July 2, 2026

कपिल शर्मा ने इन फिल्मों में किया काम, एक हिट...

July 2, 2026

2020 के बाद अक्षय कुमार की 8 फ्ल़ॉप फिल्में

July 2, 2026

क्रेडिट कार्ड यूजर्स सावधान! नए नियम बदल सकते हैं आपके...

July 2, 2026

मेंटल हेल्थ के लिए कौन से फल खाएं?

July 1, 2026

ज्यादा नमक खाने के नुकसान

July 1, 2026
IND vs SL: 9 साल बाद भारत का श्रीलंका टेस्ट दौरा… 2 मैचों की खेली जाएगी सीरीज, देखें पूरा शेड्यूल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND vs SL: 9 साल बाद भारत का श्रीलंका टेस्ट दौरा… 2 मैचों की खेली जाएगी सीरीज, देखें पूरा शेड्यूल
IND vs SL: 9 साल बाद भारत का श्रीलंका टेस्ट दौरा… 2 मैचों की खेली जाएगी सीरीज, देखें पूरा शेड्यूल
IND vs SL: 9 साल बाद भारत का श्रीलंका टेस्ट दौरा… 2 मैचों की खेली जाएगी सीरीज, देखें पूरा शेड्यूल
IND vs SL: 9 साल बाद भारत का श्रीलंका टेस्ट दौरा… 2 मैचों की खेली जाएगी सीरीज, देखें पूरा शेड्यूल