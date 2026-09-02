भारत को ICC का तोहफा, पहली बार मिली विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी, 2027 में खेला जाएगा टूर्नामेंट

ICC Women’s Champions Trophy 2027: भारत पहली बार आईसीसी महिला चैंपियंस ट्रॉफी के उद्घाटन सेशन की मेजबानी करेगा. यह टूर्नामेंट 14 से 28 फरवरी 2027 तक खेला जाएगा. छह टीमों के इस बड़े टूर्नामेंट के सभी मुकाबले मुंबई के क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया और वडोदरा के वडोदरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे. इससे भारत में महिला क्रिकेट को एक और बड़ा मंच मिलेगा.

यह टूर्नामेंट पहले श्रीलंका में आयोजित किया जाना था, लेकिन अब इसे भारत शिफ्ट कर दिया गया है. श्रीलंका क्रिकेट को आईसीसी की ओर से जुलाई में बताए गए सुधारों पर अभी काम करना है. मेजबानी के लिए बांग्लादेश, भारत और दक्षिण अफ्रीका के नामों पर विचार किया गया था. इसके बाद आईसीसी ने तय मानकों के आधार पर भारत को चुना. आईसीसी बोर्ड ने 1 सितंबर को इस फैसले को मंजूरी दी.

छह टीमें होंगी आमने-सामने

उद्घाटन महिला चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका की टीमें हिस्सा लेंगी. खास बात यह है कि टूर्नामेंट टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में खेला जाएगा. लीग सेशन में हर टीम बाकी पांच टीमों के खिलाफ एक-एक मुकाबला खेलेगी. इसके बाद पाइंट टेबल में सबसे ऊपर रहने वाली दो टीमें 28 फरवरी को होने वाले फाइनल में आमने-सामने होंगी.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के पास बड़ी जिम्मेदारी

आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने कहा कि महिला चैंपियंस ट्रॉफी महिला क्रिकेट के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत करेगी. उन्होंने कहा कि इस टूर्नामेंट से दुनिया की शीर्ष टीमों को एक साथ खेलने का मौका मिलेगा और खिलाड़ियों को रैंकिंग में सुधार करने की प्रेरणा मिलेगी. भारत मौजूदा महिला वनडे विश्व कप चैंपियन है. उसने पिछले साल नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका को हराकर खिताब जीता था. वहीं, ऑस्ट्रेलिया मौजूदा महिला टी20 विश्व कप चैंपियन है. ऑस्ट्रेलिया ने इस साल लॉर्ड्स में इंग्लैंड को हराकर अपना सातवां टी20 विश्व कप खिताब जीता था.