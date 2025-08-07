India WTC 2025-27 schedule: शुभमन गिल की अगुवाई में भारत के अगले दो साल के टेस्ट मैचों का पूरा प्लान! यहाँ देखें पूरी लिस्ट

India WTC 2025-27 schedule: भारतीय क्रिकेट टीम, जिसका नेतृत्व शुबमन गिल कर रहे हैं, जल्द ही एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट में वापसी कर रही है। भारत का सामना वेस्ट इंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला में होगा, जो 2 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी। यह श्रृंखला ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 का हिस्सा है, जिसमें भारत दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीमों के साथ मुकाबला करेगा।

ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में भारत की स्थिति

इंग्लैंड में हाल ही में समाप्त हुई टेस्ट श्रृंखला के बाद, भारत 46.67 प्रतिशत अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया इस टेबल में शीर्ष पर है, जबकि श्रीलंका दूसरे स्थान पर है। इस चैंपियनशिप में भारत की यह स्थिति महत्वपूर्ण है, क्योंकि टीम लगातार तीसरी बार WTC फाइनल में पहुंचने का मौका गंवा चुकी है।

भारत बनाम वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज 2025

भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दो टेस्ट मैच होंगे। पहला टेस्ट 2 अक्टूबर 2025 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में और दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर 2025 को अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली में खेला जाएगा। दोनों मैचों का मैच समय सुबह 9:30 बजे IST है। इस श्रृंखला में भारत अपनी ताकत दिखाने के लिए उत्सुक है और अपने घरेलू मैदानों पर जीत दर्ज करना चाहेगा।

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज 2025

2025 के अंत में भारत की अंतिम टेस्ट श्रृंखला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होगी। इस दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच 14 नवंबर 2025 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच 22 नवंबर 2025 को गुवाहाटी के बरसपारा क्रिकेट स्टेडियम में होगा। इस श्रृंखला में भारत का लक्ष्य होगा दक्षिण अफ्रीका के चुनौतीपूर्ण टीम को हराकर WTC में अपनी स्थिति मजबूत करना।

2026 में भारत का टेस्ट शेड्यूल

हालांकि 2026 का पूरा शेड्यूल अभी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि भारत न्यूजीलैंड का दौरा करेगा, जिसमें तीन टेस्ट मैच होंगे। इसके पहले भारत श्रीलंका का दौरा करेगा, जहां दो टेस्ट मैच खेले जाएंगे। इन श्रृंखलाओं के तारिखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा।

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 2027: बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी

2027 की शुरुआत में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच टेस्ट मैचों की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी सीरीज खेली जाएगी। यह श्रृंखला भारत के लिए WTC 2025-27 की अंतिम बड़ी चुनौती होगी। इस श्रृंखला की तारीखें अभी तय नहीं हुई हैं, लेकिन यह भारतीय टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी।

भारत की टेस्ट टीम आगामी दो वर्षों में एक कड़ी प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजरने वाली है। वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीमों के खिलाफ सीरीज खेलकर भारत को अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाना होगा। WTC 2025-27 में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए भारत के लिए यह दौर बेहद निर्णायक साबित होगा।