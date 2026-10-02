Home > खेल > 94 साल बाद टीम इंडिया रचेगी इतिहास, एक ही दिन 2 मुकाबले खेलेगा भारत, पाकिस्तान, वेस्टइंडीज को चटाएगा धूल?

94 साल बाद टीम इंडिया रचेगी इतिहास, एक ही दिन 2 मुकाबले खेलेगा भारत, पाकिस्तान, वेस्टइंडीज को चटाएगा धूल?

भारतीय क्रिकेट के लिए 3 अक्टूबर 2026 ऐतिहासिक दिन होने वाला है. इस दिन श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टी20 टीम एशियन गेम्स के गोल्ड मेडल मुकाबले में पाकिस्तान से भिड़ेगी. वहीं, कुछ घंटे बाद शुभमन गिल की वनडे टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरा मैच खेलेगी.

By: Satyam Sengar | Published: October 2, 2026 12:50:07 AM IST

3 अक्टूबर को 2 मुकाबले खेलेगी टीम इंडिया.
3 अक्टूबर को 2 मुकाबले खेलेगी टीम इंडिया.


भारतीय क्रिकेट टीम 3 अक्टूबर 2026 को एक ऐसा रिकॉर्ड बनाने जा रही है, जो करीब 94 साल बाद देखने को मिलेगा. इस दिन भारत की दो अलग-अलग मेंस क्रिकेट टीमें एक ही दिन इंटरनेशनल मुकाबले खेलेंगी. सुबह 10 बजे श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टी20 टीम एशियन गेम्स के गोल्ड मेडल मैच में पाकिस्तान से भिड़ेगी. यह मुकाबला कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाएगा. इसके कुछ घंटे बाद दोपहर 2 बजे शुभमन गिल की कप्तानी वाली वनडे टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरा और आखिरी वनडे खेलने उतरेगी.

भारत और पाकिस्तान के बीच एशियन गेम्स के इतिहास में यह पहली बार होगा, जब दोनों टीमें गोल्ड मेडल के लिए आमने-सामने होंगी. भारतीय टीम लगातार दूसरी बार एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीतने की कोशिश करेगी. दूसरी ओर, वनडे टीम पहले ही सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर चुकी है और अब उसकी नजर वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप करने पर होगी.

You Might Be Interested In

1932 के बाद पहली बार बनेगा ऐसा रिकॉर्ड
3 अक्टूबर का दिन भारतीय क्रिकेट के लिए खास इसलिए भी है क्योंकि 1932 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू के बाद यह पहली बार होगा, जब भारत की दो अलग मेंस टीमें एक ही दिन इंटरनेशनल मुकाबले खेलेंगी. इससे पहले 1998 में भी भारत की दो टीमें एक दिन में अलग-अलग मुकाबलों में उतरी थीं. हालांकि, कुआलालंपुर कॉमनवेल्थ गेम्स के मुकाबलों को वनडे का दर्जा नहीं मिला था. 12 सितंबर 1998 को भारत ने कनाडा को 112 रन से हराया था, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में 51 रन से जीत दर्ज की थी.

इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बेहद दुर्लभ है यह घटना
एक ही दिन दो इंटरनेशनल मुकाबले खेलना क्रिकेट में बेहद दुर्लभ है, खासकर टेस्ट खेलने वाले देशों के लिए. 2023 एशियन गेम्स के दौरान अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ ऐसी स्थिति देखने को मिली थी. इन देशों की एक टीम एशियन गेम्स में खेल रही थी, जबकि दूसरी टीम वनडे विश्व कप में शामिल थी. अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने 7 अक्टूबर को विश्व कप में मुकाबला खेला, जबकि उनकी एशियन गेम्स टीमें भी उसी दिन पदक मुकाबलों में उतरी थीं.

Tags: Asian Games 2026India vs West Indies
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बाली में नुसरत भरूचा का हुआ एक्सीडेंट

October 1, 2026

सबसे सस्ता लोन कहां मिलेगा?

October 1, 2026

सोना कितने कैरेट का लेना चाहिए?

September 30, 2026

कास्टिंग काउच को लेकर एक्ट्रेस सुहाना खान ने क्या किया...

September 30, 2026

बड़े सितारे, जिन्होंने संभाली टीवी होस्ट की जिम्मेदारी

September 30, 2026

ईशा रिखी ने फैन्स से क्यों मांगी माफी?

September 30, 2026
94 साल बाद टीम इंडिया रचेगी इतिहास, एक ही दिन 2 मुकाबले खेलेगा भारत, पाकिस्तान, वेस्टइंडीज को चटाएगा धूल?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

94 साल बाद टीम इंडिया रचेगी इतिहास, एक ही दिन 2 मुकाबले खेलेगा भारत, पाकिस्तान, वेस्टइंडीज को चटाएगा धूल?
94 साल बाद टीम इंडिया रचेगी इतिहास, एक ही दिन 2 मुकाबले खेलेगा भारत, पाकिस्तान, वेस्टइंडीज को चटाएगा धूल?
94 साल बाद टीम इंडिया रचेगी इतिहास, एक ही दिन 2 मुकाबले खेलेगा भारत, पाकिस्तान, वेस्टइंडीज को चटाएगा धूल?
94 साल बाद टीम इंडिया रचेगी इतिहास, एक ही दिन 2 मुकाबले खेलेगा भारत, पाकिस्तान, वेस्टइंडीज को चटाएगा धूल?
94 साल बाद टीम इंडिया रचेगी इतिहास, एक ही दिन 2 मुकाबले खेलेगा भारत, पाकिस्तान, वेस्टइंडीज को चटाएगा धूल?