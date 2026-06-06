India Squad Announcement: श्रेयस अय्यर बने नए कप्तान, वैभव सूर्यवंशी की टीम में एंट्री, भारतीय टी20 स्क्वाड का एलान

India Squad Announcement: बीसीसीआई ने आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए टी20 स्क्वाड का एलान कर दिया है. सूर्यकुमार यादव को टी20 टीम से बाहर कर दिया गया है. उनकी जगह श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया गया है. इसके अलावा 15 साल के सनसनी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को भी टी20 टीम में जगह मिली है. इसके अलावा लखनऊ सुपर जायंट्स के युवा स्टार गेंदबाज प्रिंस यादव को भी पहली बार मौका दिया गया है. आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की टीम एक ही है, लेकिन एशियन गेम्स के लिए भी स्क्वाड में थोड़ा बदलाव किया गया है. एशियन गेम्स के लिए स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी टीम में शामिल किया गया है. इस साल एशियन गेम्स जापान में खेले जाएंगे.
भारत का आयरलैंड दौरा
- पहला टी20: 26 जून (बेलफास्ट)
- दूसरा टी20: 28 जून (बेलफास्ट)
भारत का इंग्लैंड दौरा
- 1 जुलाई: पहला टी20 (चेस्टर ले स्ट्रीट)
- 4 जुलाई: दूसरा टी20 (मैनचेस्टर)
- 7 जुलाई: तीसरा टी20 (नॉटिंघम)
- 9 जुलाई: चौथा टी20 (ब्रिस्टल)
- 11 जुलाई: पांचवा टी20 (साउथम्पटन)
Presenting #TeamIndia‘s T20I squads for the tours of England & Ireland 2026 🇮🇳#ENGvIND | #IREvIND pic.twitter.com/f84kSSAIDf
— BCCI (@BCCI) June 6, 2026
सूर्यकुमार यादव की हुई छुट्टी
भारत को टी20 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव को टी20 टीम से बाहर कर दिया गया है. सूर्यकुमार यादव लंबे समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे थे. टी20 वर्ल्ड कप में सूर्यकुमार यादव ने 9 मैचों में सिर्फ 242 रन बनाए थे, जिसमें एक अर्धशतक आया था. इसके बाद आईपीएल में भी सूर्यकुमार यादव के बल्ले से रन नहीं आए. उन्होंने आईपीएल 2026 में 13 मैचों में सिर्फ 270 रन बनाए. इसके चलते बीसीसीआई ने भविष्य को देखते हुए सूर्यकुमार यादव को टीम से बाहर कर दिया गया है. उनकी जगह श्रेयस अय्यर को टीम की कमान सौंपी गई है.
आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के भारतीय टीम
एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, नीतीश रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, जसप्रीत बुमराह.