Team India Selection Review: क्या ‘परफेक्ट’ है T20 WC इंडिया टीम? गावस्कर-हरभजन ने सेलेक्टर्स को कितने नंबर दिए? ईशान-रिंकू के सलेक्शन से खुश या नाखुश? यहां पढ़ें

Team India Selection Review: बैटिंग लेजेंड सुनील गावस्कर ने शनिवार को आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में इन-फॉर्म बल्लेबाज ईशान किशन के सिलेक्शन का सपोर्ट किया, जबकि पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने शुभमन गिल को टीम से बाहर करने का मुश्किल फैसला लेने के लिए अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सिलेक्शन पैनल को पूरे नंबर दिए.

नेशनल सिलेक्टर्स ने विकेटकीपर-बल्लेबाज किशन को रिंकू सिंह के साथ टीम में वापस बुलाया, जबकि टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल को बाहर कर दिया, जो T20 फॉर्मेट में संघर्ष कर रहे थे. किशन, जो फिटनेस और उपलब्धता की दिक्कतों के कारण साल के ज़्यादातर समय टीम से बाहर थे, उन्होंने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया और एक शानदार शतक लगाकर झारखंड को खिताब दिलाया.

मैं उनके लिए बहुत खुश हूं – सुनील गावस्कर

जियोस्टार एक्सपर्ट गावस्कर ने कहा, “जब आप किसी को अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखते हैं, तो आप उसे चुनते हैं. ईशान किशन पहले भी टीम में रह चुके हैं और दिखा चुके हैं कि वह ऐसा कर सकते हैं. यह एक बड़ा प्लस पॉइंट है. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनका मौजूदा फॉर्म यह साबित करता है कि घरेलू क्रिकेट का प्रदर्शन ही सिलेक्शन का पैमाना होना चाहिए, सिर्फ IPL नहीं.”

“मैं उनके लिए बहुत खुश हूं. वह कुछ सालों तक टीम से बाहर थे, लेकिन उन्होंने अपनी राज्य टीम झारखंड को खिताब दिलाकर शानदार वापसी की.”

गिल को टीम में जगह न मिलने पर गावस्कर ने क्या कहा?

गावस्कर ने गिल को टीम से बाहर किए जाने को हैरानी भरा बताया, लेकिन कहा, “शायद फॉर्म और टच की कमी उनके खिलाफ गई.” “यह हैरानी की बात है. वह एक क्लासिक, क्वालिटी बल्लेबाज हैं, जिनका 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद शानदार सीजन रहा था. हां, उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ कुछ मैचों में संघर्ष करना पड़ा. लेकिन क्लास स्थायी होती है, और फॉर्म अस्थायी.”

“वह लंबे ब्रेक के बाद वापसी कर रहे थे और लय में नहीं थे. जब आप T20 क्रिकेट में लय में नहीं होते हैं, जहां आपको शुरू से ही अटैक करना होता है, तो यह मुश्किल होता है.”

“उनका स्वाभाविक खेल टेस्ट क्रिकेट के लिए ज़्यादा है, जिसमें वह ज़मीन पर शॉट खेलते हैं. T20 में ज़रूरी शॉट उनके लिए इतनी आसानी से नहीं आते. लेकिन वह बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं. हमने यह IPL में देखा है, इसलिए T20 उनके लिए नया नहीं है. शायद फॉर्म और टच की कमी उनके खिलाफ गई.”

उसने कुछ गलत नहीं किया…

गावस्कर ने कहा कि उन्हें जितेश शर्मा के लिए बुरा लगा, जिन्हें मौका नहीं मिला. “उसने (जितेश) कुछ गलत नहीं किया. उसे जितने भी मौके मिले, वह बहुत अच्छा विकेटकीपर था, और MS धोनी के बाद, वह शायद स्टंप्स के पीछे से DRS कॉल में कप्तान की मदद करने में सबसे अच्छा था. यह उसके लिए मुश्किल है, लेकिन वह जवान है. उसे बस घरेलू क्रिकेट में वापस जाकर अच्छा प्रदर्शन करते रहना होगा.”

हरभजन सिंह ने सिलेक्शन कमेटी को दिए कितने नंबर

हरभजन ने सही फैसला लेने के लिए सिलेक्शन कमेटी की तारीफ की. पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने कहा कि, “मैं चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और मैनेजमेंट को 10 में से 10 नंबर देता हूं. शुभमन गिल को टीम से बाहर करना मुश्किल रहा होगा, लेकिन T20s में यह उसके लिए अंत नहीं है.”

“टीम कॉम्बिनेशन पहली प्राथमिकता थी. मैं बहुत खुश हूं कि रिंकू सिंह टीम में है, और ईशान किशन भी वापस आ गया है. हमने उसके टीम में होने की बात की थी, और उसे जगह मिल गई. वह अच्छी फॉर्म में है.”

“उन्होंने जितेश शर्मा को इसलिए नहीं लिया क्योंकि उनके पास नंबर सात या आठ के लिए पहले से ही काफी बल्लेबाज हैं. गिल के बाहर होने से, आपको टॉप पर एक पावरफुल हिटर चाहिए जो विकेटकीपिंग भी कर सके, इसलिए ये दो बदलाव अच्छे हैं. अक्षर पटेल को उप-कप्तान बनाना बहुत अच्छा फैसला है. कुल मिलाकर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. मुझे उम्मीद है कि टीम अच्छा खेलेगी और कप जीतेगी.”

गिल को लेकर हरभजन ने क्या कहा?

उन्होंने कहा कि गिल को टीम से बाहर होने की बात को स्वीकार करना चाहिए और भविष्य में बेहतर करने के लिए काम करना चाहिए. “गिल के बाहर होने से वह कम खिलाड़ी नहीं बन जाता. हम किसी भी फॉर्मेट में उसकी क्वालिटी जानते हैं. वह बहुत अच्छी तरह से तैयार खिलाड़ी है. जब वह खेलता है, तो वह दूसरों को पीछे छोड़ सकता है. यह उसके लिए अंत नहीं है. एक खिलाड़ी को यह झटका लगेगा, लेकिन मुझे यकीन है कि मैनेजमेंट या अजीत अगरकर उससे बात करेंगे.”

“यह एक छोटा सा झटका है, लेकिन वह इससे सीखेगा. वह एक समझदार कप्तान और खिलाड़ी है. उसे इसे और बेहतर बनने के लिए मोटिवेशन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए. अगर मैं उससे कह पाता, तो मैं कहता कि यह उसके लिए कुछ बड़े की शुरुआत है.”

