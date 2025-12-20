Home > क्रिकेट > T20 World Cup Squad: शुभमन का कटा पत्ता, क्या सूर्या का भी यह आखिरी वर्ल्ड कप? टीम इंडिया के एलान के साथ ही खड़ा हुआ बड़ा सवाल

T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया घोषित! शुभमन गिल की छुट्टी ने सबको चौंकाया, तो ईशान किशन और रिंकू सिंह की हुई धमाकेदार वापसी. सूर्या की कप्तानी और अक्षर पटेल के नए रोल ने मचाई हलचल. देखिए 15 सदस्यीय फाइनल स्क्वाड की पूरी लिस्ट.

By: Shivani Singh | Last Updated: December 20, 2025 3:14:36 PM IST

भारतीय चयनकर्ताओं ने न्यूजीलैंड सीरीज और आगामी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का आधिकारिक एलान कर दिया है. इस सिलेक्शन ने क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है. सबसे बड़ा झटका शुभमन गिल को लगा है, जिन्हें खराब फॉर्म के चलते टीम से बाहर कर दिया गया है. वहीं, अक्षर पटेल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए टीम का नया उप-कप्तान बनाया गया है. 

इस एलान के साथ ही क्रिकेट जगत में एक नया सवाल खड़ा हो गया है. शुभमन को टीम से बाहर निकालने के बाद यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या सूर्या की भी यह आखिरी वर्ल्ड कप है. अगर इन्होने इस बार खुद को अपनी परफॉरमेंस के साथ खुद को साबित नहीं किया तो क्या इस बार उन्हें भी ड्रॉप कर दिया जाएगा।  

सिलेक्शन की 3 बड़ी बातें:

वही टीम, दो मिशन: न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली घरेलू T20 सीरीज के लिए भी उन्हीं 15 खिलाड़ियों को चुना गया है, जो वर्ल्ड कप के लिए उड़ान भरेंगे.

अक्षर पटेल का प्रमोशन: हार्दिक पंड्या जैसे दिग्गज की मौजूदगी के बावजूद अक्षर पटेल को उप-कप्तान बनाना यह दर्शाता है कि बोर्ड भविष्य की ओर देख रहा है.

ईशान-रिंकू की धमाकेदार वापसी: लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे ईशान किशन और मैच फिनिशर रिंकू सिंह ने अपनी जगह पक्की कर ली है.

टीम का समीकरण और चुनौतियां:

1. शुभमन गिल की विदाई, युवाओं पर दांव: लगातार खराब फॉर्म शुभमन गिल पर भारी पड़ी और उन्हें 15 सदस्यीय मुख्य टीम में जगह नहीं मिली.. उनकी जगह अभिषेक शर्मा और ईशान किशन को ओपनिंग के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है.

2. विकेटकीपिंग और फिनिशर का रोल: इस टीम में संजू सैमसन और ईशान किशन के रूप में दो विकेटकीपर विकल्प हैं. वहीं, रिंकू सिंह और शिवम दुबे को फिनिशर की जिम्मेदारी दी गई है. संजू सैमसन के लिए अपनी बैटिंग पोजीशन को एडजस्ट करना एक बड़ी चुनौती होगी.

3. स्पिन विभाग और ‘कमजोर कड़ी’ पर सवाल: गेंदबाजी ऑलराउंडर के तौर पर वाशिंगटन सुंदर को मौका मिला है, लेकिन 57 मैचों के अनुभव के बावजूद कोई यादगार प्रदर्शन न होना उन्हें टीम की कमजोर कड़ी बना रहा है. हालांकि, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती की जोड़ी स्पिन विभाग को मजबूती देगी.

4. सूर्या की ‘अग्निपरीक्षा’: 35 साल के सूर्यकुमार यादव के लिए यह वर्ल्ड कप बतौर कप्तान आखिरी मौका माना जा रहा है. पिछले कुछ समय से रनों के लिए जूझ रहे सूर्या को न सिर्फ अपनी फॉर्म वापस पानी होगी, बल्कि खिताब बचाने के लिए टीम का नेतृत्व भी करना होगा.

कागजों पर मजबूत, फॉर्म की चिंता

अगर नाम देखें तो यह टीम जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पंड्या जैसे दिग्गजों के साथ बेहद ताकतवर नजर आती है. लेकिन सबसे बड़ी चिंता कप्तान सूर्या की अपनी फॉर्म है. खिताब बचाने के लिए भारत के पास वर्ल्ड कप से पहले अपनी लय हासिल करने के लिए अब सिर्फ 5 मैच (न्यूजीलैंड सीरीज) बचे हैं.

T20 वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम:

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ईशान किशन, रिंकू सिंह।

