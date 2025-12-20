Home > क्रिकेट > India T20 World Cup 2026 Schedule: टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का एलान, कब-कब हैं भारत के मैच, पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा तो क्या होगा?

India ICC T20 World Cup 2026 Schedule: टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा. इसके लिए टीम इंडिया का एलान कर दिया गया है. भारत का पहला मैच 7 फरवरी को अमेरिका से है.

By: Hasnain Alam | Last Updated: December 20, 2025 6:16:39 PM IST

India T20 World Cup 2026 Full Schedule: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का एलान कर दिया गया है. बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीम की घोषणा की. टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की कप्तानी सूर्यकुमार यादव करेंगे. वहीं अक्षर पटेल को उप-कप्तान बनाया गया है.

वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल को मौका नहीं मिला है. शुभमन गिल के अलावा टीम में ऋषभ पंत, जितेश शर्मा, मोहम्मद सिराज और ऋतुराज गायकवाड़ के साथ-साथ मोहम्मद शमी को भी मौका नहीं मिला.

टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारत की टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, इशान किशन, रिंकू सिंह.

7 फरवरी से शुरू होगा टी20 वर्ल्ड कप

बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा. इस वर्ल्ड कप में पहली बार 20 टीमें खेल रही हैं. इन टीमों को चार ग्रुप में बांटा गया है.

वर्ल्ड कप के मुकाबले भारत के 5 और श्रीलंका के 3 वेन्यू पर खेले जाएंगे. ग्रुप ए में भारत के साथ पाकिस्तान, नीदरलैंड्स, नामीबिया और अमेरिका हैं. वहीं ग्रुप बी में श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और ओमान की टीमें शामिल हैं. 

इसके अलावा ग्रुप सी में इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, नेपाल और इटली की टीमें हैं वहीं ग्रुप डी में दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, यूएई और कनाडा हैं.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का शेड्यूल

7 फरवरी- भारत vs अमेरिका
12 फरवरी- भारत vs नामीबिया
15 फरवरी- भारत vs पाकिस्तान
18 फरवरी- भारत vs नीदरलैंड्स



भारत अगर ग्रुप ए में टॉप-2 पोजिशन पर फिनिश करता है तो सुपर-8 में पहुंच जाएगा, जो 21 फरवरी, 2026 से शुरू होगा. सेमीफाइनल 4 और 5 मार्च को होंगे, जबकि फाइनल 8 मार्च, 2026 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.

यहां आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचेगा तो खिताबी मुकाबला कोलंबो में शिफ्ट हो जाएगा.

