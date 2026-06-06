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किसी का कटा पत्ता, तो किसी को मिला प्रमोशन… इन 2 युवाओं की भी एंट्री, भारतीय T20 स्क्वाड की 5 बड़ी बातें

India T20 Squad: भारत की टी20 स्क्वाड में बड़े बदलाव किए गए हैं. आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए सूर्यकुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया गया है. इसके अलावा 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में शामिल किया गया है.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 6, 2026 4:43:53 PM IST

भारतीय T20 स्क्वाड की 5 बड़ी बातें.
भारतीय T20 स्क्वाड की 5 बड़ी बातें.


India T20 Squad Changes: भारतीय टी20 क्रिकेट में नए युग की शुरुआत हो गई है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने भारत की टी20 स्क्वाड का एलान कर दिया है. बीसीसीआई ने 6 जून को आयरलैंड और इंग्लैंड टूर के साथ ही एशियन गेम्स के लिए टी20 स्क्वाड की घोषणा की है. भारत को आयरलैंड दौरे पर 2 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है.

इसके बाद इंग्लैंड दौरे पर भारत 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगा. फिर सितंबर में जापान में होने जा रहे एशियन गेम्स में भी हिस्सा लेगा. आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए एक ही टीम है, जबकि एशियन गेम्स के स्क्वाड में थोड़ा बदलाव है. नीचे पढ़ें भारत की टी20 स्क्वाड की 5 चौंकाने वाली बातें…

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सूर्यकुमार यादव टीम से बाहर

भारत को टी20 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) को टीम से बाहर कर दिया गया है. उनकी जगह श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया गया है. सूर्यकुमार यादव ने भारत के लिए 52 टी20 मैचों में कप्तानी की, जिसमें 40 मैचों में जीत हासिल की. सूर्यकुमार यादव भले की अच्छी कप्तानी कर रहे थे, लेकिन उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे थे. खराब फॉर्म के चलते सूर्यकुमार यादव को टीम से बाहर कर दिया गया.

तिलक वर्मा बने उप-कप्तान

भारत के युवा स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा को प्रमोशन मिला है. तिलक वर्मा को भारतीय टी20 टीम का उप-कप्तान बनाया गया है. तिलक वर्मा इस साल टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे. उन्होंने अपने टी20आई करियर में 49 मुकाबले खेले हैं.

वैभव सूर्यवंशी की एंट्री

15 साल के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) को भी टी20 टीम में शामिल किया गया था. वैभव सूर्यवंशी भारतीय स्क्वाड में शामिल होने वाले सबसे उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने 16 साल की उम्र में भारतीय टीम में जगह बनाई थी. बता दें कि वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 16 मैचों में 776 रन बनाए.

श्रेयस अय्यर को मिली कमान

पिछले ढाई साल से श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) भारत की टी20 टीम से बाहर चल रहे हैं. उन्होंने भारत के लिए अपना आखिरी टी20 मैच 2023 में खेला था. इसके बाद अभी तक वह भारत के लिए एक भी टी20 मैच नहीं खेल पाए हैं. इस बीच भारत ने 2 बार टी20 वर्ल्ड कप (2024, 2026) का खिताब जीत लिया. अब श्रेयस अय्यर ने कप्तान के तौर पर टीम इंडिया में वापसी की है.

प्रिंस यादव की एंट्री

वैभव सूर्यवंशी के अलावा एक अन्य युवा खिलाड़ी को भारत के टी20 स्क्वाड में शामिल किया गया है. बीसीसीआई ने लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को मौका दिया है. उन्होंने आईपीएल 2026 में अपनी गेंदबाजी से खूब प्रभावित किया था.

Tags: Shreyas IyerSURYAKUMAR YADAVtilak varmaVaibhav Sooryavanshi
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