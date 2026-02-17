Home > क्रिकेट > T20 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से बाहर, भारत का सुपर-8 शेड्यूल कन्फर्म! जानें कब और किससे मुकाबला

T20 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से बाहर, भारत का सुपर-8 शेड्यूल कन्फर्म! जानें कब और किससे मुकाबला

T20 World cup 2026: ग्रुप बी में श्रीलंका पहले स्थान पर और जिम्बाब्वे दूसरे स्थान पर रही. इसी क्रम के अनुसार भारत का सामना 26 फरवरी को जिम्बाब्वे से होगा.

By: Shubahm Srivastava | Published: February 17, 2026 10:01:13 PM IST

भारत के सुपर-8 मुकाबलें
भारत के सुपर-8 मुकाबलें


India T20 World Cup 2026 Schedule: टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में बड़ा खेल हो गया है. ताकतवर मानी जा रही ऑस्ट्रेलियाई टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है. असल में पल्लेकेले में जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच खेला गया मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया, जिससे दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला. इस नतीजे के साथ ही जिम्बाब्वे ने सुपर-8 के लिए क्वालीफाई कर लिया, जबकि ग्रुप बी से ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड बाहर हो गए. इसके साथ ही भारत के सुपर-8 मुकाबलों की तस्वीर भी पूरी तरह से साफ हो गई है.

You Might Be Interested In

भारत के आगे होने वाले मैच पर नजर

ग्रुप बी में श्रीलंका पहले स्थान पर और जिम्बाब्वे दूसरे स्थान पर रही. इसी क्रम के अनुसार भारत का सामना 26 फरवरी को जिम्बाब्वे से होगा. अगर ऑस्ट्रेलिया क्वालीफाई करती तो भारत का मुकाबला उससे होता, लेकिन बारिश ने समीकरण बदल दिए. यह मैच चेन्नई में खेला जाएगा. टी-20 वर्ल्ड कप में भारत अपने सुपर-8 अभियान की शुरुआत 22 फरवरी को साउथ अफ्रीका के खिलाफ करेगा. यह मुकाबला दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा. इसके बाद टीम इंडिया 1 मार्च को कोलकाता में वेस्टइंडीज से भिड़ेगी.

जिम्बाब्वे का अंतिम ग्रुप मैच 19 फरवरी को श्रीलंका से है, लेकिन श्रीलंका छह अंकों के साथ पहले ही सुपर-8 में जगह बना चुका है. ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ दो अंक थे और उसे आगे बढ़ने के लिए जिम्बाब्वे की हार पर निर्भर रहना था, जो संभव नहीं हो सका.

You Might Be Interested In

टीम मैनेजमेंट का खिलाड़ियों के वर्कलोड पर विशेष ध्यान

भारत पहले ही सुपर-8 में पहुंच चुका है, लेकिन टीम मैनेजमेंट खिलाड़ियों के वर्कलोड पर विशेष ध्यान दे रहा है. बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने स्पष्ट किया कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को नीदरलैंड के खिलाफ अंतिम ग्रुप मैच में आराम नहीं दिया जाएगा. पाकिस्तान के खिलाफ अहम मुकाबले में बुमराह ने सईम अयूब और कप्तान सलमान अली आगा के महत्वपूर्ण विकेट लेकर टीम की 61 रन की जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी. बीसीसीआई की खेल विज्ञान टीम उनके वर्कलोड का सावधानीपूर्वक प्रबंधन कर रही है.

भारत ने पाक को दी करारी शिकस्त

इंडिया ने इससे पहले ईशान किशन की 40 गेंदों पर 77 रनों की ज़बरदस्त पारी से लय बनाई थी, इस पारी में बाउंड्री भी लगी थीं, जिससे टोटल 176 तक पहुंचा. तिलक वर्मा और सूर्यकुमार ने बीच के ओवरों में स्थिरता बनाए रखी.
 
इसके बाद गेंदबाजों ने पाकिस्तान को बड़ी सफाई से ध्वस्त कर दिया. हार्दिक ने पहले ओवर में विकेट झटके, जबकि जसप्रीत बुमराह के ज़बरदस्त स्पेल ने लक्ष्य का पीछा करना मुश्किल कर दिया. अक्षर पटेल और कुलदीप ने दबाव में पाकिस्तान के मिडिल और लोअर ऑर्डर पर शिकंजा कसा.

You Might Be Interested In
Tags: ind vs WI super 8 matchIndia T20 World Cup 2026 ScheduleSuper 8 matches indiaT20 WORLD CUP 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दिखना है सबसे हटके? इस रमजान पहनें एक से बढ़कर...

February 17, 2026

Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण के समय न करें ये...

February 17, 2026

सिर्फ मगरमच्छ ही नहीं, ये 4 जानवर भी पानी-जमीन पर...

February 17, 2026

इतने महीनों के अंदर बदल लें अपना टूथब्रश

February 16, 2026

सूर्य ग्रहण के बारे में नहीं जानते होंगे ये बात,...

February 16, 2026

किशमिश और शहद साथ मिलकर कर देंगे कमाल; जानें स्वास्थ्य...

February 15, 2026
T20 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से बाहर, भारत का सुपर-8 शेड्यूल कन्फर्म! जानें कब और किससे मुकाबला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

T20 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से बाहर, भारत का सुपर-8 शेड्यूल कन्फर्म! जानें कब और किससे मुकाबला
T20 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से बाहर, भारत का सुपर-8 शेड्यूल कन्फर्म! जानें कब और किससे मुकाबला
T20 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से बाहर, भारत का सुपर-8 शेड्यूल कन्फर्म! जानें कब और किससे मुकाबला
T20 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से बाहर, भारत का सुपर-8 शेड्यूल कन्फर्म! जानें कब और किससे मुकाबला