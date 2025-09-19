India Vs Oman Match Today: भारत की ओमान के खिलाफ रणनीति और प्लेइंग 11, कब, कहां और कैसे देखें लाइव मैच

India Vs Oman Watch Live: एशिया कप के ग्रुप स्टेज में लगातार जीत के बाद भारत सुपर-4 में पहले ही अपनी जगह बना चुका है. आज यानी शुक्रवार 19 सितंबर को, भारत का ओमान के साथ मुक़ाबला होना है. यह मुक़ाबला वर्कलोड को बैलेंस करने, समय को बेहतर बनाने के तौर पर टीम मैनेजमेंट के लिए अहम है.

हेड कोच गौतम गंभीर के प्लेइंग 11 में ज़्यादा बदलाव करने की उम्मीद नहीं है, हालांकि जसप्रीत बुमराह को आराम देने का एक मज़बूत तर्क है. 21, 24 और 26 सितंबर को होने वाले मैचों और 28 सितंबर को होने वाले फ़ाइनल के साथ, भारत सात दिनों में चार मैच खेल सकता है. नॉकआउट चरण के लिए अपने सबसे घातक तेज़ गेंदबाज़ को तरोताज़ा रखना एक बेहतरीन रणनीति है हिस्सा हो सकता है.

क्या है बुमराह को हटाने के पीछे की रणनीति ?

अगर बुमराह को मुकाबले से दूर रखा जाता है, तो अर्शदीप सिंह उनकी जगह ले सकते हैं. भारत के पास अधिक विकल्प होने और बल्लेबाजी पर ज़्यादा ध्यान देने के कारण बुमराह को टीम से बाहर रखा गया है, लेकिन यह मुकाबला उन्हें प्लेइंग 11 में जगह बनाने का मौका दे सकता है. वह टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने के भी नज़दीक हैं, जो उनकी प्रेरणा का सबब बन सकता है. अगर गंभीर थोड़ा और प्रयोग करना चाहते हैं, तो हर्षित राणा भी एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं.

PCB Break Rules: चेतावनी के बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया उल्लंघन, ICC ने लगाई फटकार

बल्लेबाजी पर ज़्यादा ध्यान

बल्लेबाजी में, भारतीय टीम में मिडिल आर्डर के खिलाड़ियों को अधिक मौके मिलने की संभावना है. UAE और पाकिस्तान के खिलाफ एकतरफा जीत ने मिडिल आर्डर को ज्यादा खेलने का मौका नहीं दिया. ओमान के खिलाफ एक करीबी मुकाबला सूर्यकुमार यादव, रिंकू सिंह और जितेश शर्मा जैसे खिलाड़ियों को मैच अभ्यास दिला सकता है. गौतम गंभीर इस मैच का उपयोग बल्लेबाजी क्रम में थोड़ा बदलाव करने और सुपर 4 में अफगानिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ मैचों से पहले लचीलापन लाने के लिए कर सकते हैं.

दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (दुबई) के मुकाबले शेख ज़ायेद क्रिकेट स्टेडियम (अबू धाबी) कम स्पिन-फ्रेंडली है, जो कि भारत को एक तेज़ गेंदबाज़ उतारने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है. हालांकि, बड़े बदलाव की उम्मीद कम है, लेकिन यह मैदान कुछ रणनीतिक बदलाव की गुंजाइश ज़रूर देता है.

भारत की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती

यहां देखें India vs Oman मुकाबला

भारत और ओमान के बीच एशिया कप 2025 का 12वां मैच 19 सितंबर 2025 को रात 8:00 बजे अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच को भारत में SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा. टीवी पर लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स 1 और सोनी स्पोर्ट्स 5 चैनलों पर होगा, जबकि हिंदी कमेंट्री के लिए सोनी स्पोर्ट्स 3 और तमिल/तेलुगु कमेंट्री के लिए सोनी स्पोर्ट्स 4 पर देखा जा सकता है.

India vs Oman मैच में बदलेगी भारत की Playing XI, 2-2 खिलाड़ी होंगे बाहर!