IND vs SL: बुमराह-सुदर्शन के बाद टीम इंडिया को फिर झटका, एक और खिलाड़ी चोटिल, पहला टेस्ट खेलना मुश्किल!

भारतीय क्रिकेट टीम को श्रीलंका के खिलाफ शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले एक और बड़ा झटका लगा है. तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और बल्लेबाज साई सुदर्शन पहले ही सीरीज से बाहर हो चुके हैं. अब ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर के भी दूसरे टेस्ट में खेलने की संभावना काफी कम बताई जा रही है. सुंदर इंग्लैंड दौरे के दौरान लगी हैमस्ट्रिंग चोट से अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं. इसी वजह से वह 15 अगस्त से गाले में शुरू होने वाले पहले टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे.

भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट 15 से 19 अगस्त तक गाले में खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा मुकाबला 23 से 27 अगस्त तक कोलंबो के एसएससी मैदान पर होगा. रिपोर्ट के मुताबिक, बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और भारतीय टीम मैनेजमेंट सुंदर की फिटनेस को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहते. सुंदर फिलहाल भारत में ही रहकर चोट से उबर रहे हैं. अगले सप्ताह उनकी फिटनेस की पूरी जांच की जाएगी. हालांकि, उनके दूसरे टेस्ट से पहले श्रीलंका पहुंचने की संभावना भी काफी कम है.

साई सुदर्शन और जसप्रीत बुमराह भी बाहर

साई सुदर्शन दाएं पैर के अंगूठे में स्ट्रेस रिएक्शन के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं. बीसीसीआई के अनुसार, वह बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में तेजी से ठीक हो रहे हैं और डॉक्टरों की निगरानी में हैं. उनकी जगह सरफराज खान को टीम में शामिल किया गया है. वहीं, जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान लगी बाएं घुटने की चोट से पूरी तरह नहीं उबर पाए हैं. उनकी जगह औकिब नबी को टीम में शामिल किया गया है.

अभ्यास मैच में भारत ने दर्ज की शानदार जीत

श्रीलंका दौरे से पहले भारतीय टीम ने तीन दिवसीय अभ्यास मुकाबले में श्रीलंका क्रिकेट इलेवन को छह विकेट से हरा दिया. इस मैच में देवदत्त पडिक्कल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 142 रन बनाए. गेंदबाजों ने भी मिलकर अच्छा प्रदर्शन किया और टीम को जीत दिलाई. अभ्यास मैच की जीत से भारतीय टीम का आत्मविश्वास जरूर बढ़ा है, लेकिन खिलाड़ियों की चोट चिंता का विषय बनी हुई है. अब टीम मैनेजमेंट को उपलब्ध खिलाड़ियों के साथ मजबूत प्लेइंग इलेवन तैयार करनी होगी.