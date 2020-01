गुवाहटी. भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका के साथ तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला कल 5 जनवरी को गुवाहटी में खेला जाएगा. इस मैच को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है, जो कि दर्शकों को जानना जरूरी है. इस मैच को लेकर असम क्रिकेट एसोसिएशन (ACA) के सचिव देवजीत सैकिया ने कल गुवाहाटी में भारत-श्रीलंका पहले T20 के लेकर कहा दर्शक मोबाइल फोन और पर्स को छोड़कर स्टेडियम के अंदर किसी अन्य वस्तु की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्टेडियम के अंदर ही भोजन और पानी की व्यव्सथा की गई है.

नागरिकता संशोधन कानून के चलते भारत और श्रीलंका के बीच रविवार को होने वाले T20I के लिए बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम के अंदर पोस्टर बैनर और मैसेज बोर्ड अंदर ले जाने अनुमति नहीं होगी. इसके साथ ही कोई भी पेन अंदर नहीं जाने दिया जाएगा. मैदान के अंदर केवल पुरुषों के पर्स, महिलाओं के हैंडबैग, मोबाइल फोन और वाहन की चाबी ले जाने की अनुमति होगी.

सैकिया ने कहा कि निर्देशों का नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) विरोध के साथ कोई लेना-देना नहीं है. इससे राज्य के अधिकांश भाग बाधित हो गए हैं, जिसके कारण कर्फ्यू, इंटरनेट शटडाउन और कम से कम चार मौतें हुई हैं. सैकिया ने कहा कि हमें जो भी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, हम कर रहे हैं. ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई जहाँ एसीए या बीसीसीआई इस मैच को आयोजित करने को लेकर संशय में थे. एक टाइमलाइन के बाद हमने इसके लिए एक महीने की तैयारी की है और यही कारण है कि हम इतने आराम से हैं.

Assam Cricket Association (ACA) Secretary Devajit Saikia on India-Sri Lanka T20 tomorrow in Guwahati: Except for mobile phones and purses, no other item will be allowed inside the stadium. Food and water will be available inside. (file pic) pic.twitter.com/Xf5d8WDIPY

