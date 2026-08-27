IND vs SL: गौतम गंभीर-शुभमन गिल का वो घटिया फैसला, क्लीन स्वीप करने से चूका भारत, सालों तक याद रखेगी टीम इंडिया

भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट ड्रॉ होने के बाद टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं. भारत ने पहली पारी में 503/9 पर पारी घोषित की थी, जिसके जवाब में श्रीलंका की टीम 290 रन पर ऑलआउट हो गई. भारत को पहली पारी में 213 रन की मजबूत बढ़त मिली थी. इसके बावजूद टीम इंडिया ने फॉलोऑन दिया और श्रीलंका को दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने का न्योता दिया. श्रीलंका ने इसका फायदा उठाते हुए 429/9 का स्कोर खड़ा कर दिया और आखिरकार मुकाबला ड्रॉ कराने में सफल रहा.

सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब भारत के पास 213 रन की बढ़त थी, तब फॉलोऑन क्यों दिया गया? फॉलोऑन देने के बावजूद भारतीय गेंदबाजों के पास दबाव बनाए रखने का मौका था. लेकिन वह ऐसा नहीं कर सके. इसके बजाय श्रीलंका को दूसरी पारी में समय मिला और उसके बल्लेबाजों ने टिककर रन बनाए. जैसे-जैसे दूसरी पारी आगे बढ़ी, भारत के लिए विकेट निकालना मुश्किल होता गया. आखिर में श्रीलंका 429/9 तक पहुंच गया और भारत की जीत की उम्मीदें कमजोर पड़ गईं.

गंभीर-गिल का घटिया फैसला

फॉलोऑन देने के फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस शुरू हो गई है. कई क्रिकेट फैंस का मानना है कि भारत को उस समय ज्यादा आक्रामक रवैया अपनाना चाहिए था. कई पूर्व क्रिकेटर्स ने भी इस फैसला को गलत ठहराया. लेकिन यह सोचने वाली बात है कि इतने अनुभवी होने के बावजूद कोच गौतम गंभीर से इतनी हड़ी गलती कैसे हो गई. श्रीलंका के लिए सोनल दिनूषा ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया. उन्होंने 264 गेंदों में कुल 133 रन की पारी खेली और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा.