Home > खेल > IND vs SL: गौतम गंभीर-शुभमन गिल का वो घटिया फैसला, क्लीन स्वीप करने से चूका भारत, सालों तक याद रखेगी टीम इंडिया

IND vs SL: गौतम गंभीर-शुभमन गिल का वो घटिया फैसला, क्लीन स्वीप करने से चूका भारत, सालों तक याद रखेगी टीम इंडिया

India vs Srilanka: भारत-श्रीलंका दूसरा टेस्ट ड्रॉ होने के बाद कप्तान गिल और कोच गौतम गंभीर के फॉलोऑन देने के फैसले सवाल उठ रहे हैं. भले ही टीम इंडिया ने यह सीरीज जीत ली लेकिन उनके पास 2-0 से श्रीलंका को क्लीन स्वीप करने का मौका था.

By: Satyam Sengar | Last Updated: August 27, 2026 5:11:40 PM IST

गंभीर-गिल की गलती से ड्रॉ हुआ दूसरा टेस्ट?
गंभीर-गिल की गलती से ड्रॉ हुआ दूसरा टेस्ट?


IND vs SL 2nd Test: भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट ड्रॉ होने के बाद टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं. भारत ने पहली पारी में 503/9 पर पारी घोषित की थी, जिसके जवाब में श्रीलंका की टीम 290 रन पर ऑलआउट हो गई. भारत को पहली पारी में 213 रन की मजबूत बढ़त मिली थी. इसके बावजूद टीम इंडिया ने फॉलोऑन दिया और श्रीलंका को दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने का न्योता दिया. श्रीलंका ने इसका फायदा उठाते हुए 429/9 का स्कोर खड़ा कर दिया और आखिरकार मुकाबला ड्रॉ कराने में सफल रहा.

सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब भारत के पास 213 रन की बढ़त थी, तब फॉलोऑन क्यों दिया गया? फॉलोऑन देने के बावजूद भारतीय गेंदबाजों के पास दबाव बनाए रखने का मौका था. लेकिन वह ऐसा नहीं कर सके. इसके बजाय श्रीलंका को दूसरी पारी में समय मिला और उसके बल्लेबाजों ने टिककर रन बनाए. जैसे-जैसे दूसरी पारी आगे बढ़ी, भारत के लिए विकेट निकालना मुश्किल होता गया. आखिर में श्रीलंका 429/9 तक पहुंच गया और भारत की जीत की उम्मीदें कमजोर पड़ गईं.

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गंभीर-गिल का घटिया फैसला
फॉलोऑन देने के फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस शुरू हो गई है. कई क्रिकेट फैंस का मानना है कि भारत को उस समय ज्यादा आक्रामक रवैया अपनाना चाहिए था. कई पूर्व क्रिकेटर्स ने भी इस फैसला को गलत ठहराया. लेकिन यह सोचने वाली बात है कि इतने अनुभवी होने के बावजूद कोच गौतम गंभीर से इतनी हड़ी गलती कैसे हो गई. श्रीलंका के लिए सोनल दिनूषा ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया. उन्होंने 264 गेंदों में कुल 133 रन की पारी खेली और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा.

भारत ने जीती सीरीज
हालांकि, इस बड़ी गलती के बावजूद टीम इंडिया ने सीरीज जीत ली है. टीम इंडिया ने सीरीज 1-0 से अपने नाम की. पिछले यानी पहले टेस्ट मैच में भारत ने श्रीलंका को 165 रन से हराया था. ऐसे में भारत ने 1-0 से सीरीज में बढ़त बना ली थी. अगर दूसरा टेस्ट मैच भी भारत जीतता तो वह श्रीलंका का क्वलीन स्वीप करता और सीरीज को 2-0 से अपने नाम करता.

Tags: Gautam GambhirIND vs SL
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