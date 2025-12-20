टी20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम इंडिया का हिस्सा रहे इन 5 खिलाड़ियों को इस बार नहीं मिला मौका, भारत पर क्या पड़ेगा असर?

India Squad ICC T20 WC 2026: आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 (ICC WC 2026) के लिए टीम इंडिया का एलान हो चुका है. टीम इंडिया (Team India) में पिछले वर्ल्ड कप में टीम में शामिल यशस्वी जयसवाल, ऋषभ पंत, रवींद्र जाडेजा, युजवेंद्र चहल और मोहम्मद सिराज को मौका नहीं मिला है. ऐसे में विश्लेषण करेंगे कि इससे टीम इंडिया को फायदा होगा या नुकसान. आइए जानते हैं.

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम टी20 विश्व कप 2026 में उतरेगी. मुंबई में बीसीसीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 15 सदस्यीय टीम का एलान कर दिया है. जिसमें सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल ( उप कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को मौका मिला है.

रोहित, विराट और जडेजा ने टी20 से लिया संन्यास (Rohit, Virat, and Jadeja have retired from T20 cricket)

टी20 वर्ल्ड कप 2024 (ICC T20 WC 2024) में टीम का हिस्सा रहे रवींद्र जडेजा, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टी20 से संन्यास ले लिया है. टी20 वर्ल्‍ड कप 2024 जीतने के बाद 3 भारतीय खिलाड़ियों ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से अचानक संन्यास का ऐलान कर सबको चौंका दिया था. रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद रवींद्र जडेजा ने भी अपने संन्‍यास की घोषणा की थी.

इसके अलावा, टी20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम इंडिया का हिस्सा रहे यशस्वी जयसवाल, ऋषभ पंत, रवींद्र जाडेजा, युजवेंद्र चहल और मोहम्मद सिराज को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम में मौका नहीं मिला है. हालांकि अभी भी ये सभी खिलाड़ी अपने दम पर टीम इंडिया को जीत दिलाने का माद्दा रखते हैं. आइए एक-एक करके इन सभी खिलाड़ियों के स्ट्रेंथ की चर्चा करते हैं.

यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal)

यशस्वी जायसवाल काफी लंबे समय से टी20 और वनडे टीम का हिस्सा नहीं रहे हैं. शुभमन के चोटिल होने के बाद उन्हें काफी लंबे समय के बाद वनडे टीम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए तीन मैचों की वनडे सीरीज में मौका मिला था. अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भी यशस्वी जायसवाल को टीम इंडिया में नहीं चुना गया है. अगर उनके टी20 आंकड़ों पर नजर डाले तो उन्होंने भारत के लिए 22 पारियों में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 723 रन बनाए हैं. उनका औसत 36 और स्ट्राइक रेट 164 का है. पिछले टी20 विश्व कप में वह बैकअप ओपनर थे लेकिन इस बार ड्रॉप कर दिए गए.

मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj)

मोहम्मद सिराज भा काफी लंबे समय से टी20 टीम का हिस्सा नहीं रहे हैं. हालांकि मोहम्मद सिराज पिछले टी20 विश्व कप की विजेता टीम का हिस्सा थे. उन्हें शुरुआती मैचों में खेलने का मौका भी मिला था. वेस्टइंडीज में पिच और परिस्थिति की वजह से उन्हें बाहर बैठना पड़ा. अब सिराज इस बार टीम का हिस्सा नहीं हैं.

ऋषभ पंत (Rishabh Pant)

ऋषभ पंत पिछले टी20 विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे. इस साल उन्होंने एक भी टी20 मैच नहीं खेला है. शुरुआत में टेस्ट पर फोकस करने की वजह से पंत को टी20 में जगह नहीं मिल रही थी. अब वह टीम से लगभग पूरी तरह बाहर हो चुके हैं.

रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja)

रवींद्र जडेजा की बात करें तो उन्होंने टी20 वर्ल्‍ड कप 2024 जीतने के बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्‍यास ले लिया था. हालांकि रवींद्र जडेजा अभी वनडे और टेस्ट खेलेंगे.

युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal)

टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद से युजवेंद्र चहल को भारतीय टीम में जगह नहीं मिली है और उन्होंने अगस्त 2023 के बाद से सीनियर राष्ट्रीय टीम के लिए कोई मैच नहीं खेला है. इससे पहले, चहल ने इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलते हुए नॉर्थम्पटनशायर का प्रतिनिधित्व किया था. वन-डे कप (लिस्ट ए) में उन्होंने डेब्यू मैच में ही 5 विकेट लिए थे, जबकि कुल प्रदर्शन में उनकी इकॉनमी रेट छह से कम रही. रेड-बॉल क्रिकेट यानी काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन टू में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, जहां चार मैचों में 19 विकेट लिए और दो बार पांच विकेट हॉल लिया. इन प्रदर्शनों ने उन्हें 2025 सीजन के लिए फिर से नॉर्थम्पटनशायर से करार दिलाया.

2024 टी20 वर्ल्ड कप की टीम (2024 T20 World Cup india team)

रोहित शर्मा (कप्तान), हार्दिक पंड्या (उप कप्तान), यशस्वी जयसवाल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रित बुमराह और मोहम्मद सिराज.

रिजर्व-शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद और आवेश खान

2026 टी20 वर्ल्ड कप की टीम (2026 T20 World Cup india team)

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल ( उप कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती.