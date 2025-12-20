Home > क्रिकेट > टी20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम इंडिया का हिस्सा रहे इन 5 खिलाड़ियों को इस बार नहीं मिला मौका, भारत पर क्या पड़ेगा असर?

टी20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम इंडिया का हिस्सा रहे इन 5 खिलाड़ियों को इस बार नहीं मिला मौका, भारत पर क्या पड़ेगा असर?

India Squad for T20I World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम इंडिया का हिस्सा रहे इन 5 खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला है. इनमें सिराज, ऋषभ पंत और यशस्वी जयसवाल जोकि वर्तमान में किसी भी फॉर्मेट में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं.

By: Sohail Rahman | Published: December 20, 2025 6:40:07 PM IST

india squad for t20 wc 2026
india squad for t20 wc 2026


India Squad ICC T20 WC 2026: आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 (ICC WC 2026) के लिए टीम इंडिया का एलान हो चुका है. टीम इंडिया (Team India) में पिछले वर्ल्ड कप में टीम में शामिल यशस्वी जयसवाल, ऋषभ पंत, रवींद्र जाडेजा, युजवेंद्र चहल और मोहम्मद सिराज को मौका नहीं मिला है. ऐसे में विश्लेषण करेंगे कि इससे टीम इंडिया को फायदा होगा या नुकसान. आइए जानते हैं.

You Might Be Interested In

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम टी20 विश्व कप 2026 में उतरेगी. मुंबई में बीसीसीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 15 सदस्यीय टीम का एलान कर दिया है. जिसमें सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल ( उप कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को  मौका मिला है.

रोहित, विराट और जडेजा ने टी20 से लिया संन्यास (Rohit, Virat, and Jadeja have retired from T20 cricket)

टी20 वर्ल्ड कप 2024 (ICC T20 WC 2024) में टीम का हिस्सा रहे रवींद्र जडेजा, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टी20 से संन्यास ले लिया है. टी20 वर्ल्‍ड कप 2024 जीतने के बाद 3 भारतीय खिलाड़ियों ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से अचानक संन्यास का ऐलान कर सबको चौंका दिया था. रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद रवींद्र जडेजा ने भी अपने संन्‍यास की घोषणा की थी. 

You Might Be Interested In

इसके अलावा, टी20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम इंडिया का हिस्सा रहे यशस्वी जयसवाल, ऋषभ पंत, रवींद्र जाडेजा, युजवेंद्र चहल और मोहम्मद सिराज को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम में मौका नहीं मिला है. हालांकि अभी भी ये सभी खिलाड़ी अपने दम पर टीम इंडिया को जीत दिलाने का माद्दा रखते हैं. आइए एक-एक करके इन सभी खिलाड़ियों के स्ट्रेंथ की चर्चा करते हैं.

यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal)

यशस्वी जायसवाल काफी लंबे समय से टी20 और वनडे टीम का हिस्सा नहीं रहे हैं. शुभमन के चोटिल होने के बाद उन्हें काफी लंबे समय के बाद वनडे टीम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए तीन मैचों की वनडे सीरीज में मौका मिला था. अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भी यशस्वी जायसवाल को टीम इंडिया में नहीं चुना गया है. अगर उनके टी20 आंकड़ों पर नजर डाले तो उन्होंने भारत के लिए 22 पारियों में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 723 रन बनाए हैं. उनका औसत 36 और स्ट्राइक रेट 164 का है. पिछले टी20 विश्व कप में वह बैकअप ओपनर थे लेकिन इस बार ड्रॉप कर दिए गए.

भारत का मिडिल ऑर्डर या ‘बारूद’ का ढेर? ईशान-अभिषेक की जोड़ी मचाएगी तबाही! जानें 2026 World Cup का पूरा विश्लेषण

मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj)

मोहम्मद सिराज भा काफी लंबे समय से टी20 टीम का हिस्सा नहीं रहे हैं. हालांकि मोहम्मद सिराज पिछले टी20 विश्व कप की विजेता टीम का हिस्सा थे. उन्हें शुरुआती मैचों में खेलने का मौका भी मिला था. वेस्टइंडीज में पिच और परिस्थिति की वजह से उन्हें बाहर बैठना पड़ा. अब सिराज इस बार टीम का हिस्सा नहीं हैं.

ऋषभ पंत (Rishabh Pant)

ऋषभ पंत पिछले टी20 विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे. इस साल उन्होंने एक भी टी20 मैच नहीं खेला है. शुरुआत में टेस्ट पर फोकस करने की वजह से पंत को टी20 में जगह नहीं मिल रही थी. अब वह टीम से लगभग पूरी तरह बाहर हो चुके हैं.

रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja)

रवींद्र जडेजा की बात करें तो उन्होंने टी20 वर्ल्‍ड कप 2024 जीतने के बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्‍यास ले लिया था. हालांकि रवींद्र जडेजा अभी वनडे और टेस्ट खेलेंगे.

युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal)

टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद से युजवेंद्र चहल को भारतीय टीम में जगह नहीं मिली है और उन्होंने अगस्त 2023 के बाद से सीनियर राष्ट्रीय टीम के लिए कोई मैच नहीं खेला है. इससे पहले, चहल ने इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलते हुए नॉर्थम्पटनशायर का प्रतिनिधित्व किया था. वन-डे कप (लिस्ट ए) में उन्होंने डेब्यू मैच में ही 5 विकेट लिए थे, जबकि कुल प्रदर्शन में उनकी इकॉनमी रेट छह से कम रही. रेड-बॉल क्रिकेट यानी काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन टू में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, जहां चार मैचों में 19 विकेट लिए और दो बार पांच विकेट हॉल लिया. इन प्रदर्शनों ने उन्हें 2025 सीजन के लिए फिर से नॉर्थम्पटनशायर से करार दिलाया.

Ishan Kishan Comeback: डिप्रेशन से गुजरने के बाद ईशान किशन ने गीता का सहारा लेकर कैसे किया कमबैक, पिता ने बताई अंदर की बात

2024 टी20 वर्ल्ड कप की टीम (2024 T20 World Cup india team)

रोहित शर्मा (कप्तान), हार्दिक पंड्या (उप कप्तान), यशस्वी जयसवाल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रित बुमराह और मोहम्मद सिराज.

रिजर्व-शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद और आवेश खान

2026 टी20 वर्ल्ड कप की टीम (2026 T20 World Cup india team)

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल ( उप कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती.

शर्मसार हुआ पाकिस्तान! दिग्गज हॉकी ओलंपियन की इस हरकत ने एयरपोर्ट पर मचाया हड़कंप, फ्लाइट से धक्के मारकर उतारा!

You Might Be Interested In
Tags: india squad t20 world cup 2026Mohammed Sirajndia squad t20 world cup 2024rishabh pantyashasvi jaiswal
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

भारत में मौजूद है दुनिया का सबसे अमीर गांव, हर...

December 20, 2025

Border 2 से पहले देशभक्ति का डोज़: ये बॉलीवुड फिल्में...

December 20, 2025

आज के टीनएजर्स इमोशनली मैच्योर लेकिन दिमागी तौर पर थके...

December 19, 2025

दुनिया की सैर का है सपना, तो अपनी ‘बकेट लिस्ट’...

December 18, 2025

50 की उम्र मे भी दिखना चाहते हैं क्लासी! तो...

December 18, 2025

50 के बाद भी जॉन अब्राहम की बॉडी कैसे इतनी...

December 18, 2025
टी20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम इंडिया का हिस्सा रहे इन 5 खिलाड़ियों को इस बार नहीं मिला मौका, भारत पर क्या पड़ेगा असर?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

टी20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम इंडिया का हिस्सा रहे इन 5 खिलाड़ियों को इस बार नहीं मिला मौका, भारत पर क्या पड़ेगा असर?
टी20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम इंडिया का हिस्सा रहे इन 5 खिलाड़ियों को इस बार नहीं मिला मौका, भारत पर क्या पड़ेगा असर?
टी20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम इंडिया का हिस्सा रहे इन 5 खिलाड़ियों को इस बार नहीं मिला मौका, भारत पर क्या पड़ेगा असर?
टी20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम इंडिया का हिस्सा रहे इन 5 खिलाड़ियों को इस बार नहीं मिला मौका, भारत पर क्या पड़ेगा असर?