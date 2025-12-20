टीम इंडिया में लेफ्टी बल्लेबाजों की भरमार, यहां जानें- प्लेइंग इलेवन में किसे मिलेगा मौका?

India Squad Left Handed Batsman: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का एलान हो गया है. ऐसे में आज हम टीम इंडिया के उस मजबूत पक्ष की बात करेंगे जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है. आइए सबसे पहले एक बार टीम पर नजर डालते हैं. टी 20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया इस प्रकार है. सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल ( उप कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को मौका मिला है.

भारत की प्लेइंग XI में कितने लेफ्ट-हैंडेड बल्लेबाज को मिलेगा मौका? (How many left-handed batsmen will get a chance in India’s playing XI?)

भारत की प्लेइंग XI (खासकर अगर ईशान किशन खेलते हैं) में अब बहुत सारे लेफ्ट-हैंडेड है. अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, और रिंकू सिंह या वॉशिंगटन सुंदर में से जो भी खेलेगा, वे सभी लेफ्ट-हैंडर हैं. ईशान किशन, जिनका आखिरी T20 इंटरनेशनल 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, उन्होंने तब से घरेलू (झारखंड) और फर्स्ट क्लास (इंडिया A) सर्किट में अपने स्किल्स को बेहतर बनाया है. अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो शुभमन गिल को आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की टीम से बाहर कर दिया गया है. अक्षर पटेल उनकी जगह वाइस-कैप्टन बने हैं और ईशान किशन शुभमन गिल की जगह स्पेशल टॉप-ऑर्डर बैटर के तौर पर आए हैं.

कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन? (What will be India’s playing eleven?)

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल ( उप कप्तान), रिंकू सिंह/शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह/ हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर)/ वाशिंगटन सुंदर को प्लेइंग इलेवन में मौका मिल सकता है.

इसमें अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन/ ईशान किशन ओपनिंग कर सकते हैं. इसके बाद तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा, चौथे नंबर पर सूर्यकुमार यादव, पांचवें नंबर पर हार्दिक पांड्या, छठे नंबर पर अक्षर पटेल, सातवें नंबर पर रिंकू सिंह/शिवम दुबे, आठवें नंबर पर अर्शदीप सिंह/ हर्षित राणा, नौवें नंबर पर जसप्रीत बुमराह और दसवें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती बल्लेबाजी कर सकते हैं.

इसके अलावा. गेंदबाजी की बात करें तो तेज गेंदबाज के तौर पर अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या को मौका मिल सकता है और स्पिनरों में अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती को मौका मिल सकता है.