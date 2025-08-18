India Asia Cup 2025 Squad: शुभमन गिल या यशस्वी जायसवाल किसके नाम पर लगेगी मुहर? जानें कैसा होगा भारत का प्लेइंग -11

India Asia Cup 2025 Squad:पाकिस्तान ने एशिया कप के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है और अब सबकी नज़रें भारत पर टिकी हैं। एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान आज 19 अगस्त को होगा । जिसके लिए टीम इंडिया के चयनकर्ता मुंबई में बैठक करेंगे। हालाकि रिपोर्ट की माने तो शुभमन गिल और सिराज की जगह टीम में मिलती नहीं दिख रही है। वहीं अय्यर और जितेश शर्मा की वापसी हो सकती है।

शुभमन गिल के नाम पर संसय

शुभमन गिल के नाम पर संसय इसलिए है क्योंकि भारतीय सेलेक्टर्स टीम की मौजूदा ओपनिंग जोड़ी-अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं। वहीं क्रिकबज की रिपोर्ट कि माने तो एशिया कप में गिल और सिराज को जगह मिलना मुश्किल लग रहा है।

तीसरा ओपनर

वहीं तीसरे ओपनर को के तौर पर यशस्वी जायसवाल का नाम सबसे आगे है। वहीं ये टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर पर भी निर्भर करता है कि वो क्या सोचते हैं। अगर वो इस जगह के लिए गिल को आगे देखते हैं तो भारतीय कप्तान को तीसरे ओपनर के तौर पर टीम में जगह मिल सकती है।

बल्लेबाज

वहीं ऐसा कहा जा रहा है कि बल्लेबाजों में तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव और रिंकू सिंह का नाम लगभग तय है। जितेश शर्मा को दूसरे विकेटकीपर के तौर पर मौका मिल सकता है। वहीं एक्स्ट्रा बल्लेबाज के तौर पर श्रेयस अय्यर का नाम सामने आ रहा है। वहीं अगर भारतीय टीम सिर्फ बल्लेबाज को ना लेकर एक ऑलराउंडर की तलाश में हौ तो फिर अय्यर के जगह वाशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे इस जगह के लिए प्रबल दावेदार होंगे।

गेंदबाजी

वहीं हार्दिक पंड्या का नाम लगभग तय है। वो भारतीय टीम को गेंदबाजी के साथ-साथ बल्लेबाजी से भी मजबूत बनाते हैं। वहीं भारत के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का भी टीम में शामिल होना लगभग तय है। तेज गेंदबाज में अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा भी शामिल हो सकते हैं। यह भी संभव है कि प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा में से किसी एक का ही चयन हो। तेज़ गेंदबाज़ी में मोहम्मद शमी के नाम पर विचार होने की उम्मीद कम ही है।

स्पिनर

स्पिन विभाग में कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई के चुने जाने की खबरें हैं। इनके अलावा टी20 टीम के उप-कप्तान अक्षर पटेल भी एक विकल्प हैं। वहीं, अगर वाशिंगटन सुंदर को मौका मिलता है, तो वह भी स्पिन में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। सुंदर इस साल फरवरी में खेले गए भारत के आखिरी टी20 मैच का हिस्सा थे। लेकिन अभी इस बात की गारंटी नहीं है कि उनका एशिया कप के लिए चयन हो ही जाएगा।

भारत एशिया कप 2025 की सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग इलेवन

एशिया कप 2025 के लिए ये होगी भारत की सबसे मजबूत प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), यशस्वी जायसवाल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह।

2022 में एशिया कप टी20 में भारतीय टीम का हिस्सा कौन थे?

रोहित शर्मा (कप्तान), विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, दीपक हुडा, आर अश्विन, अक्षर पटेल, रवींद्र जड़ेजा, केएल राहुल, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, आवेश खान, युजवेंद्र चहल, दीपक चाहर। इस टीम से अक्षर पटेल, सूर्यकुमार यादव, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ियों का एशिया कप 2025 टीम में होना तय है।