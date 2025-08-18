Home > खेल > India Squad Announcement For Asia Cup: गिल और जायसवाल की टीम में जगह नहीं! स्क्वाड अनाउंसमेंट से पहले टीम के सिलेक्शन पर बड़ा अपडेट

India Squad Announcement For Asia Cup: खबर है कि शुभमन गिल को टी20 टीम में एंट्री नहीं मिलेगी, जबकि हाल ही में उन्हें टी20 टीम का उप-कप्तान बनाए जाने की अटकलें लगाई जा रही थीं। वहीं, यशस्वी जायसवाल भी फिलहाल टी20 से बाहर हो सकते हैं।

Published: August 18, 2025 16:49:37 IST

India Squad Announcement For Asia Cup: एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। खबर है कि शुभमन गिल को टी20 टीम में एंट्री नहीं मिलेगी, जबकि हाल ही में उन्हें टी20 टीम का उप-कप्तान बनाए जाने की अटकलें लगाई जा रही थीं। वहीं, यशस्वी जायसवाल भी फिलहाल टी20 से बाहर हो सकते हैं। स्पोर्टस्टार के मुताबिक, गिल-जायसवाल फिलहाल टी20 टीम से बाहर रहेंगे, जबकि श्रेयस अय्यर की एंट्री पक्की लग रही है।

गिल और जायसवाल की जगह नहीं

स्पोर्टस्टार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, चयनकर्ता और टीम प्रबंधन एशिया कप के लिए अनुभवी मध्यक्रम बल्लेबाज़ी पर एकमत हैं, क्योंकि यूएई की पिचें धीमी हो सकती हैं। शुभमन गिल ने आखिरी बार जुलाई 2024 में टी20 मैच खेला था, जिसके बाद से उन्हें लगातार टी20 से बाहर रखा जा रहा है। अब नए अपडेट के मुताबिक, गिल भी एशिया कप से बाहर हो सकते हैं। वहीं, टी20 में 36 से ज़्यादा की औसत और 164 की स्ट्राइक रेट रखने वाले जायसवाल को भी बाहर बैठाया जा सकता है।

श्रेयस आए तो रिंकू-दुबे होंगे बाहर

इस रिपोर्ट के मुताबिक, अगर श्रेयस अय्यर को जगह मिलती है, तो शिवम दुबे या रिंकू सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये दोनों भारत की पिछली टी20 सीरीज़ में इंग्लैंड के खिलाफ खेले थे। गौतम गंभीर के मुख्य कोच बनने के बाद से रिंकू ने 13 पारियों में सिर्फ़ 190 रन बनाए हैं, जिसमें एक भी अर्धशतक शामिल नहीं है। वहीं, अगर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ को छोड़ दिया जाए, तो दुबे ने भी अपने प्रदर्शन से निराश किया है।

जितेश शर्मा का चयन लगभग पक्का हो गया है। हालाँकि, संजू सैमसन पिछले एक साल से विकेटकीपर के तौर पर पहली पसंद रहे हैं। जितेश शर्मा प्लेइंग इलेवन में खेलें या नहीं, लेकिन उनका टीम में आना लगभग तय लग रहा है। चयनकर्ताओं ने अभी जसप्रीत बुमराह पर अंतिम फैसला नहीं लिया है। बुमराह इससे पहले कार्यभार के कारण इंग्लैंड में केवल तीन टेस्ट मैच ही खेल पाए थे।

