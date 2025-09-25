‘कारगिल युद्ध के दौरान भारत ने पाकिस्तान से हाथ मिलाया था’, Asia Cup विवाद के बीच शशि थरूर ने भारतीय टीम पर साधा निशाना
'कारगिल युद्ध के दौरान भारत ने पाकिस्तान से हाथ मिलाया था', Asia Cup विवाद के बीच शशि थरूर ने भारतीय टीम पर साधा निशाना

ind vs pak: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एशिया कप (Asia Cup 2025) के दौरान भारतीय क्रिकेटरों द्वारा पाकिस्तानी क्रिकेटरों से हाथ मिलाने से इनकार करने को लेकर बड़ा बयान दिया है.

By: Divyanshi Singh | Published: September 25, 2025 12:16:25 PM IST

Shashi Tharoor's 'Spirit Of Game' Message Amid Asia Cup Row
Shashi Tharoor's 'Spirit Of Game' Message Amid Asia Cup Row

एशिया कप (Asia Cup 2025) में भारत के खिलाड़ियों द्वारा पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाने वाला विवाद बढ़ता जा रहा है. मामले को लेकर लोग लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. वहीं अब इस विवाद को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपनी राय दी है. एएनआई से बात करते हुए, थरूर ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ भावनाएं तो समझ में आती हैं लेकिन खेल की भावना को राजनीति और सैन्य संघर्षों से अलग रखा जाना चाहिए.

Shashi Tharoor ने क्या कहा ?

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एशिया कप (Asia Cup 2025) के दौरान भारतीय क्रिकेटरों द्वारा पाकिस्तानी क्रिकेटरों से हाथ मिलाने से इनकार करने और पाकिस्तानी क्रिकेटरों द्वारा मैदान पर किए गए हाव-भाव पर ANI को दिए एक इंटरव्यू  में कहा है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि एक बार खेलने का फैसला हो जाने के बाद, अगर हम पाकिस्तान के बारे में इतनी ही दृढ़ता से सोचते हैं, तो हमें नहीं खेलना चाहिए था लेकिन अगर हम उनके साथ खेलने जा रहे हैं, तो हमें खेल की भावना से खेलना चाहिए और हमें उनसे हाथ मिलाना चाहिए था. हमने 1999 में पहले भी ऐसा किया है, जब कारगिल युद्ध चल रहा था. जिस दिन हमारे सैनिक हमारे देश के लिए मर रहे थे, हम इंग्लैंड में पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप खेल रहे थे. हम तब भी उनसे हाथ मिला रहे थे क्योंकि खेल की भावना देशों के बीच, सेनाओं के बीच होने वाली भावना से अलग होती है.। यह मेरा विचार है.

दोनों पक्षों में खेल भावना का अभाव-शशि थरूर

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि दोनों पक्षों की प्रतिक्रियाओं में खेल भावना का अभाव दिखाई देता है. उन्होंने आगे कहा कि अगर पाकिस्तानी टीम, पहली बार अपमानित होने के बाद दूसरी बार भी हमारा अपमान करने का फैसला करती है तो इससे पता चलता है कि दोनों पक्षों में खेल भावना का अभाव है.

गुरुवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 21 सितंबर को एशिया कप सुपर 4 के हाई-वोल्टेज मुकाबले के दौरान पाकिस्तानी क्रिकेटरों साहिबज़ादा फरहान और हारिस रऊफ के अनुचित व्यवहार के लिए आधिकारिक तौर पर शिकायत दर्ज कराई.

BCCI ने दर्ज कराई शिकायत

BCCI सूत्रों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) और मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई है. भारतीय टीम ने दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ उनके आचरण के लिए सख्त कार्रवाई की मांग की है, जो उनके अनुसार मैदान पर स्वीकार्य व्यवहार की सीमा का उल्लंघन था. 

क्या है पूरा मामला ? 

पाकिस्तान की पारी के दौरान सलामी बल्लेबाज साहिबज़ादा फरहान ने अपना अर्धशतक पूरा होने पर बल्ले को बंदूक की तरह पकड़कर सेलिब्रेट किया. उनके सेलिब्रेशन के इस तरीके को लेकर उनकी खूब आलोचना की गई. वहीं मैच के दौरान बाउंड्री रोप के पास खड़े होकर हारिस रऊफ़ ने भारतीय दर्शकों की तरफ उंगलियां उठाकर “0-6” का इशारा किया. वहीं उन्होने प्लेन गिराने का भी इशारा किया.यह इशारा पाकिस्तान के उस बेबुनियाद दावे की ओर इशारा था जिसमें उसने इस साल मई में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पर चार दिनों तक चली झड़प के दौरान छह भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया था.रऊफ़ की प्रतिक्रिया आग की तरह फैल गई और उनके इस व्यवहार के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए.

PCB ने भारतीय कप्तान के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत

दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने इससे पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के खिलाफ ICC में दो शिकायतें दर्ज कराई थीं. पीसीबी ने 14 सितंबर को मैच के बाद पहलगाम की घटना पर सूर्यकुमार यादव की टिप्पणियों पर आपत्ति जताई थी, क्योंकि उनके अनुसा, उन्होंने इसे राजनीतिक बना दिया था.

'कारगिल युद्ध के दौरान भारत ने पाकिस्तान से हाथ मिलाया था', Asia Cup विवाद के बीच शशि थरूर ने भारतीय टीम पर साधा निशाना

'कारगिल युद्ध के दौरान भारत ने पाकिस्तान से हाथ मिलाया था', Asia Cup विवाद के बीच शशि थरूर ने भारतीय टीम पर साधा निशाना

