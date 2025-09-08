Asia Cup 2025: कब होगा इंडिया-पाक महामुकाबला ? जानें भारत में कैसे देखें LIVE

Asia Cup 2025: भारत एशिया कप 2025 में अपने अभियान की शुरुआत टूर्नामेंट शुरू होने के एक दिन बाद करेगा। बेशक सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) की अगुवाई में, एक मज़बूत टीम और मुख्य कोच गौतम गंभीर (gautam gambhir) के नेतृत्व में टी20 रिकॉर्ड के दम पर, वे इस पूरे टूर्नामेंट को जीतने के प्रबल दावेदारों में से एक हैं। तो चलिए जानते हैं कि एशिया कप 2025 के भारत के मुकाबले आप कब और कहां देख सकते हैं।
एशिया कप 2025 के लिए भारत का शेड्यूल
भारत ग्रुप ए में ओमान, यूएई और चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के साथ है। इन टीमों के बीच होने वाले मुक़ाबलों की तारीख़ें और समय इस प्रकार हैं।
- भारत बनाम यूएई – 10 सितंबर, 2025, दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम
- भारत बनाम पाकिस्तान – 14 सितंबर, 2025, दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम
- भारत बनाम ओमान – 19 सितंबर, 2025, शेख़ ज़ायेद क्रिकेट स्टेडियम, अबू धाबी
ये सभी मैच भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे शुरू होंगे। अगर भारत ग्रुप ए में टॉप 2 में रहता है, तो वह अगले दौर में पहुंच जाएगा।
भारत एशिया कप 2025 लाइव स्ट्रीमिंग
सोनी लिव ऐप और वेबसाइट एशिया कप 2025 में भारत के सभी मैचों (और अन्य सभी मैचों) का सीधा प्रसारण करेगी। इस प्लेटफ़ॉर्म पर मैचों को देखने के लिए एक सक्रिय सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता होगी। जो लोग टीवी पर देखना चाहते हैं, उन्हें ध्यान देना चाहिए कि सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनल भारत एशिया कप मैचों का सीधा प्रसारण दिखाएंगे।
भारत एशिया कप 2025 टीम
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुबमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह।
रिजर्व खिलाड़ी: यशस्वी जयसवाल, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, प्रसिद्ध कृष्णा, रियान पराग।
एशिया कप में टीम इंडिया का रिकॉर्ड
भारत अब तक एशिया कप में सबसे सफल टीम है, जिसने आठ अलग-अलग मौकों पर टूर्नामेंट जीता है। पहली जीत 1984 में प्रतियोगिता के पहले संस्करण में मिली थी। ब्लूज़ ने अपना अगला एशिया कप 1988 में जीता, उसके बाद 1991 और 1995 के संस्करणों में भी जीत हासिल की। इसके बाद अगली जीत 2010 में एमएस धोनी के नेतृत्व में आया। इसके बाद रोहित शर्मा ने 2018 और 2023 (नवीनतम) संस्करणों में उन्हें जीत दिलाई। ये सभी एशिया कप वनडे फॉर्माट में खेले गए, लेकिन कभी-कभी टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में भी खेला जाता है, जैसा कि 2025 में होगा। गौरतलब है कि भारत ने टी20 फॉर्मेट में भी एशिया कप जीता है ये जीत भारत को 2016 में मिली थी।
1984 में शुरू हुआ एशिया कप 2025 तक कितना बदल गया ? पाकिस्तान नहीं टूर्नामेंट के किंग हैं ये दो देश
टीम इंडिया के नाम कई रिकॉर्ड
टीम इंडिया के नाम टी20 एशिया कप में सर्वोच्च स्कोर (2022 में अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ 212/2) का रिकॉर्ड है। 2008 में हांगकांग के ख़िलाफ़ उनका 374/4 का स्कोर अब तक वनडे एशिया कप में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। भारत के विराट कोहली वर्तमान में प्रतियोगिता के टी20 संस्करण में 9 पारियों में 429 रनों के साथ शीर्ष स्कोरर हैं। सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा वर्तमान में प्रतियोगिता के वनडे संस्करण में क्रमशः 971 और 939 रनों के साथ टॉप 5 सर्वोच्च स्कोरर हैं।
सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़
गेंदबाज़ी में भुवनेश्वर कुमार 13 विकेट लेकर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ हैं। जसप्रीत बुमराह के नाम वर्तमान में प्रतियोगिता में केवल 6 विकेट हैं, लेकिन एशिया कप 2025 में अच्छा प्रदर्शन उन्हें तेज़ी से रैंकिंग में ऊपर ला सकता है।