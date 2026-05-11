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World Cup 2027: ICC वनडे रैंकिंग में छिड़ी जंग, जानें भारत का स्थान और कौन सी टीमें सीधे करेंगी क्वालीफाई?

ICC ODI Ranking: ICC की ताजा ODI रैंकिंग में भारत का जलवा बरकरार, जानें सालाना अपडेट के बाद टीम इंडिया की बादशाहत और 2027 वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन की रेस में कौन पिछड़ा और कौन निकला आगे.

By: Shivani Singh | Published: May 11, 2026 7:50:35 PM IST

World Cup 2027: ICC वनडे रैंकिंग में छिड़ी जंग, जानें भारत का स्थान और कौन सी टीमें सीधे करेंगी क्वालीफाई?


ICC ODI Team Ranking: ICC पुरुषों की ODI टीम रैंकिंग में हालिया सालाना अपडेट के बाद भारत ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है जबकि मौजूदा विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है. सोमवार को जारी एक बयान में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने पुष्टि की कि सालाना अपडेट के बाद भी भारत ICC पुरुषों की ODI टीम रैंकिंग में शीर्ष पर बना हुआ है. दूसरे स्थान पर मौजूद न्यूज़ीलैंड (113 अंक) से भारत के पास सिर्फ़ पाँच अंकों की मामूली बढ़त है, जबकि ऑस्ट्रेलिया (109 अंक) तीसरे स्थान पर अपनी जगह बनाए हुए है, जिससे शीर्ष तीन टीमों की सूची पूरी होती है.

रेटिंग अंकों का नुकसान

भारत को एक रेटिंग अंक का नुकसान हुआ है और वह फ़िलहाल 118 अंकों पर है. सालाना रैंकिंग अपडेट में, मई 2025 के बाद खेले गए मैचों को पूरा महत्व (100 प्रतिशत) दिया जाता है, जबकि पिछले दो वर्षों के परिणामों को आधा महत्व (50 प्रतिशत) दिया जाता है. 102 अंकों के साथ दक्षिण अफ़्रीका ने पाकिस्तान (98 अंक) को पीछे छोड़ते हुए चौथा स्थान हासिल कर लिया है. शीर्ष 10 में शामिल बाकी टीमों की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

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श्रीलंका (96), अफ़गानिस्तान (93), और इंग्लैंड (89) शीर्ष आठ में शामिल अन्य टीमें हैं. बांग्लादेश 84 अंकों के साथ नौवें स्थान पर है, जबकि वेस्ट इंडीज़ के पास अब 74 अंक हैं. पिछले अपडेट में, वेस्ट इंडीज़ बांग्लादेश से छह अंक पीछे था; हालाँकि, अब यह अंतर बढ़कर 10 अंक हो गया है.

ICC ने बताया कि इन परिणामों का दोनों टीमों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वे ICC पुरुषों के क्रिकेट विश्व कप 2027 के लिए सीधे क्वालिफ़िकेशन के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं. ICC ने कहा कि 31 मार्च, 2027 तक ICC रैंकिंग में शीर्ष आठ टीमें सीधे क्वालिफ़िकेशन हासिल कर लेंगी. इन टीमों के अलावा, सह-मेज़बान दक्षिण अफ़्रीका और ज़िम्बाब्वे पहले ही स्वचालित रूप से क्वालिफ़ाई कर चुके हैं. इस संदर्भ में, यदि दक्षिण अफ़्रीका शीर्ष आठ में अपनी स्थिति बनाए रखता है, तो नौवें स्थान पर मौजूद टीम को विश्व कप के लिए सीधे प्रवेश मिल जाएगा.

आयरलैंड ने ज़िम्बाब्वे को पीछे छोड़ा

आयरलैंड (54) ने ज़िम्बाब्वे (53) को पीछे छोड़ते हुए 11वां स्थान हासिल कर लिया है जबकि USA 13वें स्थान पर पहुँच गया है. USA (46) ने स्कॉटलैंड (44) को पीछे छोड़ दिया है; UAE को भी इसका फ़ायदा मिला है और वह कुल 16 अंकों के साथ 19वें स्थान पर पहुँच गया है जो कनाडा से आगे है.

Tags: World Cup 2027
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