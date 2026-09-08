क्या पाकिस्तान जाएंगे भारतीय खिलाड़ी? 2027 में आयोजित होने वाला है बड़ा टूर्नामेंट, भारत सरकार से मंजूरी बाकी

पाकिस्तान मीडिया ने सोमवार, 7 सितंबर को दावा किया कि भारत ने 2027 साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स यानी एसएएफ गेम्स में हिस्सा लेने पर सहमति दे दी है. इस टूर्नामेंट का आयोजन पाकिस्तान में 4 से 11 अप्रैल 2027 के बीच होना है. इसके मुकाबले इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में खेले जाने की योजना है. हालांकि, पाकिस्तान की ओर से किए गए इस दावे पर भारत सरकार या भारतीय खेल अधिकारियों की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

रिपोर्ट के मुताबिक, साउथ एशियन ओलंपिक एसोसिएशन की एक उच्च स्तरीय बैठक में भारतीय प्रतिनिधि भी मौजूद थे. इसी बैठक में भारत ने पाकिस्तान के एसएएफ गेम्स में भाग लेने के निमंत्रण को स्वीकार किया. हालांकि, किसी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की सहमति का मतलब यह नहीं है कि भारतीय खिलाड़ी निश्चित रूप से पाकिस्तान जाएंगे. इसके लिए भारत सरकार से जरूरी राजनीतिक और सुरक्षा मंजूरी लेना अनिवार्य होगा. ऐसे मामलों में विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय की भूमिका अहम रहती है.

भारत-पाकिस्तान खेल संबंधों में तनाव

भारत और पाकिस्तान के खेल संबंध 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद काफी तनावपूर्ण हो गए हैं. इसके बाद दोनों देशों के बीच क्रिकेट मुकाबलों में भी तनाव देखने को मिला है. भारत के खेल मंत्रालय ने पहले ही स्पष्ट किया था कि दोनों देशों के बीच बाइलैटरल खेल टूर्नामेंटएं नहीं होंगी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के तहत होने वाले बहु-देशीय टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ खेल सकते हैं. हालांकि, पाकिस्तान की यात्रा के लिए अलग से सुरक्षा और राजनीतिक मंजूरी जरूरी होगी.

खिलाड़ियों के पाकिस्तान जाने पर सरकार लेगी फैसला

भारत सरकार ऐसे मामलों में हर अनुरोध की अलग-अलग समीक्षा करती है और सुरक्षा स्थिति को काफी महत्व दिया जाता है. अतीत में कुछ गैर-क्रिकेट खेलों के खिलाड़ियों को पाकिस्तान जाने की अनुमति मिली है. भारतीय टेनिस टीम ने 2024 में इस्लामाबाद में डेविस कप मुकाबला भी खेला था. हालांकि, क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान के मुकाबले आमतौर पर तटस्थ स्थानों पर ही होते हैं. इसलिए अगर भारत ने एसएएफ गेम्स में भाग लेने की सैद्धांतिक सहमति दी भी है, तब भी खिलाड़ियों के पाकिस्तान जाने का अंतिम फैसला उस समय की सरकार की सुरक्षा और राजनीतिक स्थिति के आकलन पर निर्भर करेगा.