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IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान का महामुकाबला, 5 सितंबर को होगी आमने सामने, कब-कितने बजे, कहां देख पाएंगे लाइव?

भारत और पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट टीमों के बीच विमेंस एशिया कप 2026 का रोमांचक मुकाबला शनिवार, 5 सितंबर को खेला जाएगा. आइए जानते हैं क्रिकेट फैंस इस मुकाबले का लाइव प्रसारण और स्ट्रीमिंग आसानी से कहां देख सकेंगे.

By: Satyam Sengar | Published: September 4, 2026 5:57:30 PM IST

एशिया कप 2026 में आमने सामने होंगें भारत पाकिस्तान.
एशिया कप 2026 में आमने सामने होंगें भारत पाकिस्तान.


भारत और पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट टीमों के बीच विमेंस एशिया कप 2026 का रोमांचक मुकाबला शनिवार, 5 सितंबर को खेला जाएगा. भारतीय टीम पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है, जबकि पाकिस्तान की टीम भी अंतिम चार में पहुंचने की उम्मीद के साथ मैदान पर उतरेगी. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय समय के अनुसार मैच रात 8 बजे शुरू होगा. ऐसे में आइए जानते हैं क्रिकेट फैंस इस मुकाबले का लाइव प्रसारण और स्ट्रीमिंग आसानी से कहां देख सकेंगे.

भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस मुकाबले की टीवी पर लाइव कवरेज सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर रात 8 बजे से की जाएगी. वहीं, मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखने वाले फैंस सोनीलिव के जरिए लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद ले सकेंगे. यानी अगर आप टीवी के सामने मौजूद नहीं हैं, तो अपने स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप पर भी भारत-पाकिस्तान का मुकाबला लाइव देख सकते हैं. इस मैच को लेकर दोनों देशों के क्रिकेट फैंस के बीच काफी उत्साह है.

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भारत की नजर जीत के साथ ग्रुप स्टेज खत्म करने पर
भारत ने टूर्नामेंट में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है. स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने टीम को अच्छी शुरुआत दी है. हांगकांग के खिलाफ स्मृति मंधाना ने रिकॉर्ड तोड़ शतक लगाकर अपनी शानदार फॉर्म का सबूत दिया था. कप्तान हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष और प्रतिका रावल से भी बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. गेंदबाजी में नंदनी शर्मा और क्रांति गौड़ ने टीम को मजबूती दी है.

पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल की उम्मीदें दांव पर
पाकिस्तान की टीम थाईलैंड को हराकर इस मुकाबले में उतरेगी. उसकी बल्लेबाजी में मुनीबा अली और कप्तान फातिमा सना अहम भूमिका निभाएंगी. हालांकि, भारत को चुनौती देने के लिए पाकिस्तान को सभी खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की जरूरत होगी. फैंस के लिए मैच से जुड़ी सबसे अहम जानकारी यह है कि भारत बनाम पाकिस्तान विमेंस एशिया कप मुकाबला 5 सितंबर को रात 8 बजे शुरू होगा. इसका टीवी प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और लाइव स्ट्रीमिंग सोनीलिव पर होगी.
 
 दोनों टीमों का स्क्वॉड:

 भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), शैफाली वर्मा, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेट कीपर), जी कमलिनी (विकेट कीपर), अरुंधति रेड्डी, प्रेमा रावत, राधा यादव, श्री चरणी, रेणुका ठाकुर, नंदनी शर्मा, क्रांति गौड़, प्रतीक रावल.

पाकिस्तान: फातिमा सना (कप्तान), आयशा जफर, इमान नसीर, इमान फातिमा, गुल फिरोजा, मोमिना रियासत, मुनीबा अली सिद्दीकी (विकेट कीपर), सदफ शमास, नशरा सुंधू, सादिया इकबाल, सायरा जबीन, शवाल जुल्फिकार, तूबा हसन, उम्म-ए-हानी, वहीदा अख्तर.

Tags: india vs pakistan
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