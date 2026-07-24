Asian Games 2026: भारत समेत 3 टीमें क्वार्टरफाइनल में, चीन कर पाएगा क्वालीफाई? मलेशिया, ओमान देंगे टक्कर

एशियन गेम्स 2026 में होने वाले क्रिकेट मुकाबलों का ड्रॉ जारी कर दिया गया है. इस बार भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को मेंस क्रिकेट प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में सीधे जगह मिली है. ये चारों टीमें टूर्नामेंट की शीर्ष वरीयता प्राप्त टीमों में शामिल हैं. इसलिए इन्हें क्वालिफाइंग राउंड नहीं खेलना होगा. अब ये टीमें सीधे नॉकआउट मुकाबलों से अपने अभियान की शुरुआत करेंगी.

क्वालिफाइंग राउंड में कुल छह टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें दो ग्रुप में बांटा गया है. ग्रुप-ए में अफगानिस्तान, मेजबान जापान और नेपाल शामिल हैं. वहीं ग्रुप-बी में मलेशिया, ओमान और हांगकांग, चीन की टीमें हैं. सभी टीमें अपने-अपने ग्रुप में एक-दूसरे के खिलाफ एक-एक मैच खेलेंगी. दोनों ग्रुप से टॉप दो टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगी और वहां भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश से मुकाबला करेंगी.

विमेंस क्रिकेट का क्वार्टर फाइनल ड्रॉ

विमेंस क्रिकेट प्रतियोगिता की शुरुआत सीधे क्वार्टर फाइनल से होगी. ड्रॉ के अनुसार भारत का मुकाबला मेजबान जापान से होगा. वहीं पाकिस्तान की टीम थाईलैंड से भिड़ेगी. श्रीलंका का सामना मलेशिया से होगा, जबकि बांग्लादेश की टीम चीन जनवादी गणराज्य के खिलाफ खेलेगी. इन मुकाबलों की विजेता टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी.

भारत के पास गोल्ड मेडल बचाने का मौका

भारत 2023 में चीन के हांगझोऊ में आयोजित एशियन गेम्स में मेंस और विमेंस, दोनों क्रिकेट टूर्नामेंट का गोल्ड मेडल जीत चुका है. अब भारतीय टीम के पास अपने खिताब का बचाव करने का शानदार मौका होगा. एशियन गेम्स 2026 में विमेंस क्रिकेट प्रतियोगिता 17 से 22 सितंबर तक खेली जाएगी, जबकि मेंस क्रिकेट प्रतियोगिता 24 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आइची-नागोया (जापान) में आयोजित होगी. भारतीय क्रिकेट फैंस की नजर एक बार फिर दोनों टीमों के प्रदर्शन पर रहेगी.