IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान जल्द होंगे आमने सामने, दोनों के लिए जीत जरूरी, इंडिया के लिए ड्रॉ में भी हो जाएगा काम

भारत और पाकिस्तान की हॉकी टीमें बुधवार 19 अगस्त को FIH मेंस हॉकी विश्व कप के पूल डी के अहम मुकाबले में आमने-सामने होंगी. इस मुकाबले पर दोनों टीमों की नजरें अगले दौर में जगह बनाने पर टिकी हैं. भारत के दो मैचों में तीन पाइंट हैं और उसे अगले दौर में पहुंचने के लिए कम से कम ड्रॉ की जरूरत है. वहीं, पाकिस्तान के खाते में सिर्फ एक पाइंट है और उसे अपनी उम्मीदें जिंदा रखने के लिए हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी. इंग्लैंड लगातार दो मैच जीतकर पहले ही अगले दौर में पहुंच चुका है.

भारत ने टूर्नामेंट की शुरुआत वेल्स के खिलाफ 3-1 की जीत से की थी, लेकिन दूसरे मुकाबले में दुनिया की तीसरे नंबर की टीम इंग्लैंड से 2-4 से हार गया. भारत ने शुरुआत में अच्छा खेल दिखाया, लेकिन दूसरे हाफ में टीम ने तीन गोल गंवा दिए. कोच क्रेग फुल्टन के लिए टीम की रक्षापंक्ति की गलतियां और पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलने की कम क्षमता चिंता का विषय है. भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ चार पेनल्टी कॉर्नर में सिर्फ एक को गोल में बदला.

मनप्रीत सिंह ने पाकिस्तान को लेकर दी चेतावनी

भारत हाल के मुकाबलों में पाकिस्तान पर भारी रहा है. इसी साल प्रो लीग के यूरोपीय चरण में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 और 4-3 से हराया था. पाकिस्तान ने आखिरी बार भारत को 2016 चैंपियंस ट्रॉफी में हराया था. भारत के अनुभवी खिलाड़ी मनप्रीत सिंह ने कहा कि टीम पाकिस्तान को हल्के में नहीं लेगी. उन्होंने पाकिस्तान के खतरनाक ड्रैग-फ्लिक विशेषज्ञों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत को उन्हें पेनल्टी कॉर्नर देने से बचना होगा. मनप्रीत ने साथ ही टीम को अपने खेल पर ध्यान देने की सलाह दी.

पाकिस्तान के लिए करो या मरो का मुकाबला

पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में इंग्लैंड से 1-4 की हार झेली और फिर वेल्स के खिलाफ 3-3 से ड्रॉ खेला. कप्तान अबू बकर महमूद ने कहा कि भारत के खिलाफ मुकाबले में रैंकिंग और पुराने रिकॉर्ड मायने नहीं रखेंगे. उनके अनुसार, जिस टीम का प्रदर्शन मैच के दिन बेहतर होगा, वही जीत हासिल करेगी. भारत और पाकिस्तान की पिछली विश्व कप भिड़ंत 2010 में दिल्ली में हुई थी, जहां राजपाल सिंह की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने 4-1 से जीत दर्ज की थी. इस बार भी भारत को मजबूत दावेदार माना जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान को हल्के में लेना टीम के लिए भारी पड़ सकता है.