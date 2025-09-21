INDIA vs PAKISTAN: एशिया कप में फिर होगी भारत-पाक की जंग, जानिए किसमें, कितना है दम?
ASIA CUP 2025: एक बार फिर से भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा. इस टूर्नामेंट में पहले जब ये दोनों टीमें आमने-सामने हुईं थी, तब भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज़ की थी.

By: Pradeep Kumar | Published: September 21, 2025 9:51:35 AM IST

asia cup 2025: ind vs pakistan match
asia cup 2025: ind vs pakistan match

IND vs PAK: एशिया कप की सुपर-4 स्टेज में टीम इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान से होगा.ये दोनों टीमें लीग स्टेज में पहले भी एक दूसरे से भिड़ चुकी हैं, तब टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से मात दे थी. उस मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कप्तानी पारी खेलते हुए भारत को जीत दिलाई थी. ऐसे में अब एक बार फिर से इन दोनों टीमों के बीच सुपरहिट मुकाबला खेला जाएगा.तो इस महामुकाबले से पहले जान लेते हैं दोनों टीमों की ताकत और कमज़ोरी के बारे में.

अजेय है टीम इंडिया

भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है. टीम इंडिया के अलावा इस टूर्नामेंट में कोई और टीम ऐसी नहीं है जिसने एक भी मैच नना हारा हो. सूर्यकुमार यादव एंड कंपना ने लीग स्टेज में तीन मुकाबले खेले और तीनों के तीनों मैचों में जीत दर्ज़ की. ऐसे में भारतीय टीम का दबदबा इस टूर्नामेंट में बना हुआ है.

पाकिस्तान को मिली एक हार

पाकिस्तान की टीम एशिया कप 2025 में एक ही मैच हारी है, और वो उसे मिली है टीम इंडिया से. ऐसे में पाकिस्तान की टीम अपनी पिछली हार का बदला लेना चाहेगी, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी फॉर्म में ही नहीं है. सैम अयूब के बल्ले से रन नहीं निकल रहे. कप्तान सलमान अली आगा ने भी इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है. फखर जमां ने एक-दो अच्छी पारियां खेली हैं. इसके अलावा शाहीन अफरीदी अपनी ऑलराउंड प्रतिभा दिखा रहे हैं. वो बल्ले और गेंद दोनों से धमाल मचा रहें हैं. तो ऐसे में पाकिस्तान के ज़्यादातर खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं. ऐसे में भारत को फकर जमां और शाहीन अफरीदी से थोड़ा बच के रहना होगा.

भारत फिर देगा पाकिस्तान को मात?

भारतीय टीम की बात करें, तो ओमान के खिलाफ भारतीय टीम को थोड़ा संघर्ष करना पड़ा था. भारत ने उम्मीदों के मुताबिक ना तो बल्लेबाज़ी की और ना ही गेंदबाज़ी, लेकिन उस मैच में हमें काफी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी देखने को मिले थे. यहां पर बारी है सुपर-4 स्टेज की. तो ऐसे में भारतीय टीम अपनी फुल स्ट्रैंथ के साथ खेलती हुई नज़र आएगी. और अगर भारत अपनी पूरी ताकत के साथ खेला तो फिर पाकिस्तान का टीम इंडिया को हराना काफी मुश्किल नज़र आता है. क्योंकि टीम इंडिया को अभिषेक शर्मा अच्छा स्टार्ट दिला रहे हैं. गिल का फॉर्म चिंता का विषय जरूर है, लेकिन वो बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी है. इसके अलावा कप्तान सूर्या तो फॉर्म में हैं. साथ ही गेंदबाज़ी में कुलदीप भी अपना जलवा दिखा रहे हैं और इन सबके अलावा बूम…बूम…बूमराह तो पाकिस्तान को गुमराह करने के लिए हैं ही. इन सभी खिलाड़ियों को देखते हुए तो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को यहां पर जीत दर्ज़ करने के लिए काफी मेहनत करनी होगी. वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम भी पाकिस्तान को हल्के में लेने की गलती नहीं करेगी, क्योंकि ये खेल है और खेल में कब ‘खेलाहो जाए ये कोई नहीं जानता.

