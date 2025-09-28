Asia Cup 2025 Final: फिर से वही पिच, फिर से वही टीमें, क्या इस बार भी होगा भारत को फायदा ?

India vs Pakistan: रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 के धमाकेदार फाइनल के लिए मंच तैयार है, और सभी की नज़रें मैदान पर टिकी हैं. टूर्नामेंट अधिकारियों ने बताया है कि है कि इसी मैदान पर दोनों टीमों के बीच हुए पिछले मुकाबले में इस्तेमाल की गई पिच पर ही फाइनल मैच खेला जाएगा, जिससे इस रोमांचक मुकाबले में एक नया मोड़ आ गया है.

अब तक भारत का दबदबा कायम

इससे पहले हुए सुपर 4 मुकाबले में, पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सलामी बल्लेबाज साहिबज़ादा फरहान के 45 गेंदों पर 58 रनों की बदौलत 5 विकेट पर 171 रन बनाए थे. हालांकि, भारत ने आसानी से टारगेट पूरा कर लिया और सात गेंद बचे रहने के बावजूद छह विकेट से जीत हासिल कर ली. सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (39 गेंदों पर 74 रन) और शुभमन गिल (28 गेंदों पर 47 रन) ने 10 ओवर के अंदर 105 रनों की ताबड़तोड़ पार्टनरशिप करके पाकिस्तान के स्कोर को लगभग शून्य कर दिया. इसके बाद तिलक वर्मा (19 गेंदों पर नाबाद 30 रन) ने भारत के दबदबे को और मज़बूत किया.

Asia Cup: सभी टीमों को हराकर 1984 में इस देश ने जीता था पहला एशिया कप, उस वक्त की प्राइज मनी जान नहीं होगा विश्वास

इस बार भी वही पिच, पाकिस्तान पर खतरा

फ़ाइनल के लिए उसी पिच को तैयार किए जाने के साथ, यह सवाल बड़ा है कि क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? पिच बल्लेबाज़ों के लिए अनुकूल लग रही थी, गेंदबाज़ों को कम ही मदद मिल रही थी, और भारत का फॉर्म में चल रहा टॉप-आर्डर एक बार फिर इसका फ़ायदा उठाने के लिए बेताब होगा.

लेकिन फ़ाइनल सिर्फ़ क्रिकेट से जुड़ा नहीं है. भारत लगातार छह जीत के साथ अपराजित है, जबकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर फ़ाइनल में जगह बनाने से पहले एक लड़खड़ाते अभियान का सामना किया है.

मैदान के बाहर, भारत की “नो हैंडशेक पॉलिसी” से लेकर पाकिस्तानी तेज़ गेंदबाज़ हारिस रऊफ़ के भड़काऊ हाव-भाव तक, विवादों के साथ तनाव बढ़ गया है, दोनों ही घटनाओं पर ICC ने प्रतिबंध लगाए हैं. यहां तक कि पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नक़वी, जो PCB और ACC के प्रमुख भी हैं, ने भी रहस्यमयी सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए आग भड़का दी है.

IND vs PAK Final Records: भारत-पाकिस्तान भिड़ंत का इतिहास, रोमांच और ज़बरदस्त मुकाबले की उम्मीद