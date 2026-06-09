India Next Test Match: अफगानिस्तान को रौंदने के बाद अब किससे भिड़ेगी टीम इंडिया? जानिए कब और कहां होगा अगला टेस्ट मैच

India Next Test Match: IPL खत्म होने के बाद, टीम इंडिया ने अफ़गानिस्तान के खिलाफ़ रेड-बॉल क्रिकेट का अपना अभियान शुरू किया. टीम ने इकलौते टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए एकतरफ़ा और ज़बरदस्त जीत हासिल की. ​​यह टीम इंडिया के टेस्ट क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी जीत थी. शुभमन गिल की कप्तानी में टीम ने अफ़गानिस्तान को एक पारी और 300 रनों से हराया. ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि भारतीय टीम अगला टेस्ट मैच कब खेलेगी और उनका अगला प्रतिद्वंद्वी कौन होगा? गौरतलब है कि टीम इंडिया अगले चार महीनों तक कोई रेड-बॉल क्रिकेट नहीं खेलेगी.

अगली टेस्ट सीरीज़ नवंबर में तय

हालांकि टीम इंडिया का शेड्यूल काफी व्यस्त है, लेकिन इसमें टेस्ट क्रिकेट बहुत कम है; इसके बजाय, ODI और T20 सीरीज़ की भरमार होगी। टीम इंडिया के अगले टेस्ट मैच की बात करें तो यह 19 नवंबर को तय है. टीम दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए न्यूज़ीलैंड का दौरा करेगी. यह एक मल्टी-फ़ॉर्मेट दौरा होगा, जिसकी शुरुआत 22 अक्टूबर को T20 सीरीज़ से होगी. पांच मैचों की T20 सीरीज़ और पांच मैचों की ODI सीरीज़ के बाद, दौरे का समापन दो मैचों की रेड-बॉल सीरीज़ के साथ होगा.

टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल इस प्रकार है:

क्रमांक मैच स्थान तारीख समय (भारतीय समयानुसार) 1 पहला टेस्ट वेलिंगटन, न्यूजीलैंड 19 नवंबर – 23 नवंबर 2026 सुबह 3:30 बजे 2 दूसरा टेस्ट क्राइस्टचर्च, न्यूजीलैंड 27 नवंबर – 1 दिसंबर 2026 सुबह 3:30 बजे

WTC फ़ाइनल में जगह बनाना एक चुनौती होगी

टीम इंडिया ने अफ़गानिस्तान के खिलाफ़ जीत हासिल की है, हालांकि यह मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का हिस्सा नहीं था. WTC के मौजूदा संस्करण में, टीम इंडिया ने खेले गए नौ मैचों में से चार जीते हैं और अभी छठे स्थान पर है। अगर शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम फ़ाइनल में पहुँचना चाहती है, तो उन्हें आने वाले मैचों में शानदार प्रदर्शन करना होगा. तभी टीम इंडिया शीर्ष दो स्थानों पर पहुँचकर फ़ाइनल में अपनी जगह पक्की कर सकती है.