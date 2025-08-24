India next ODI captain: कौन बनेगा वनडे फॉर्मेट में रोहित का उत्तराधिकारी? आकाश चोपड़ा ने दिया हैरान कर देने वाला बयान!

Rohit Sharma successor: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी और वनडे के कप्तान ‘हिटमैन’ रोहित शर्मा को लेकर कई समय से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि टेस्ट और टी20 से सन्यास लेने के बाद अब वो वनडे से भी जल्द ही सन्यास ले सकते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि रोहित शर्मा अगर रिटायरमेंट लेते हैं तो आखिर किसे वनडे का कप्तान बनाया जाएगा। ये सवाल बार-बार प्रशंसको के जहन में आते हैं। कई प्रशंसकों का कहना है कि श्रेयस अय्यर को ODI का कप्तान बनाना चाहिए लेकिन पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ऐसा नहीं मानते हैं।

आकाश चोपड़ा ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि श्रेयस अय्यर को अगला वनडे कप्तान नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि BCCI पहले ही शुभमन गिल को रोहित शर्मा का उत्तराधिकारी बना चुका है। शुभमन की लोकप्रियता हाल के दिनों में तेज़ी से बढ़ी है क्योंकि उन्होंने टेस्ट कप्तानी संभाली और इंग्लैंड दौरे पर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। उन्हें टी-20 में उप-कप्तान भी बनाया गया, जबकि कयास लगाए जा रहे हैं कि BCCI वनडे में भी उनके भविष्य पर विचार कर रहा है। हाल ही में, ऐसी अफवाहें थीं कि श्रेयस, रोहित से वनडे की बागडोर संभालने की दौड़ में हैं और 2027 विश्व कप में भारत की कप्तानी कर सकते हैं।

शुभमन गिल बनेंगे अगले वनडे कप्तान

आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ‘अच्छा सवाल है, क्योंकि अफवाहों का बाजार गर्म है। कहा जा रहा था कि श्रेयस अय्यर कप्तान बनेंगे, वह शुभमन गिल को पीछे छोड़ देंगे। सर, आपको यह कहाँ से सूझा? मेरे विचार से, अगले कप्तान का फैसला बिना नियुक्ति के ही हो गया है। यह तय है कि वह शुभमन गिल होंगे। टेस्ट कप्तान के रूप में अपने पहले कार्यकाल में, उन्होंने भारत को इंग्लैंड में श्रृंखला 2-2 से बराबर करने में मदद की और 754 रन बनाकर शानदार प्रदर्शन किया।

आकाश चोपड़ा ने ज़ोर देकर कहा कि युवा सलामी बल्लेबाज को रोहित के उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया जा रहा है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि भारत की 50 ओवरों की कप्तानी गिल के हाथों में आनी तय है। उन्होंने कहा, ‘वह टेस्ट कप्तान हैं। उन्हें टी20 का उप-कप्तान बनाया गया है, शायद बिना बारी के नहीं, क्योंकि उनके बीच बहस हुई थी, लेकिन अक्षर पटेल ने कुछ भी गलत नहीं किया था। किसी ने नहीं सोचा था कि यह पद स्वतः ही उनके पास आ जाएगा और आप इसके खिलाफ बहस कर सकते थे। अगर उन्हें टी20 का उप-कप्तान बनाया गया है, तो वे पहले से ही वनडे के उप-कप्तान हैं। इसलिए सवाल मत पूछिए। शुभमन गिल अगले कप्तान होंगे।

