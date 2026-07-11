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Ind vs Eng: हार के साथ भारत से छिन गया नंबर 1 का ताज, इंग्लैंड ने टी20 रैंकिंग में हासिल किया पहला स्थान, टीम इंडिया को पछाड़ा

T20I Ranking: भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पांचवें टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को 56 रनों से हराया. इस हार के बाद भारतीय टीम आईसीसी टी20 रैंकिंग में अपना नंबर-1 स्थान गंवा बैठी.

By: Satyam Sengar | Published: July 11, 2026 11:15:43 PM IST

भारत ने टी20 रैंकिंग में पहला स्थान गंवाया.
भारत ने टी20 रैंकिंग में पहला स्थान गंवाया.


India vs England: इंग्लैंड ने पांचवें टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 56 रनों से हराकर न केवल शानदार जीत हासिल की, बल्कि आईसीसी टी20 रैंकिंग में भी बड़ा बदलाव कर दिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 257 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में भारतीय टीम ने तेज शुरुआत की और लक्ष्य का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 201 रन ही बना सकी.

इस हार का सबसे बड़ा असर भारतीय टीम की रैंकिंग पर पड़ा. भारत करीब 1605 दिनों तक आईसीसी टी20 रैंकिंग में दुनिया की नंबर-1 टीम बना हुआ था, लेकिन अब इंग्लैंड ने उसे पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है. वहीं, भारतीय टीम दूसरे स्थान पर खिसक गई है. अन्य टीमों की बात करें तो तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, चौथे पर न्यूजीलैंड और पांचवें स्थान पर साउथ अफ्रीका की टीम है.

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इंग्लैंड की आक्रामक बल्लेबाजी बनी जीत की वजह

इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने मुकाबले में शुरुआत से ही आक्रामक रवैया अपनाया और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाया. जोस बटलर ने शानदार शतक जड़ा जबकि हैरी ब्रूक ने 95 रन की तूफानी पारी खेली. इस बड़े स्कोर के कारण भारत के लिए लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो गया. भारतीय बल्लेबाजों ने संघर्ष जरूर किया, लेकिन लगातार बढ़ती रन गति की जरूरत के कारण टीम जीत तक नहीं पहुंच सकी.

भारत की नजर अब वापसी पर

इस हार के बाद भारतीय टीम अब अपनी गलतियों से सीख लेकर दोबारा नंबर-1 स्थान हासिल करने की कोशिश करेगी. वहीं इंग्लैंड के लिए यह जीत आत्मविश्वास बढ़ाने वाली है. टी20 क्रिकेट में दोनों टीमों की यह प्रतिद्वंद्विता आने वाले समय में और रोमांचक होने की उम्मीद है. हालांकि, यह सीरीज इंग्लैंड ने 4-0 से जीत ली है. भारत अब 14 जुलाई से इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज की शुरुआत करेगा.

Tags: home-hero-pos-2india vs englandTeam India
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