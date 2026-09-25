Home > खेल > ‘बेईमानी नहीं थी वो…’ वाइड विवाद पर बोले आकाश चोपड़ा, कहा- अंपायर अपनी जगह पर…

‘बेईमानी नहीं थी वो…’ वाइड विवाद पर बोले आकाश चोपड़ा, कहा- अंपायर अपनी जगह पर…

भारत और जापान के बीच टी20 इंटरनेशनल मैच में वाइड बॉल को लेकर विवाद खड़ा हो गया. आखिरी ओवर में अक्षर पटेल की गेंद पर अंपायर ने पहले वाइड दिया, लेकिन बाद में फैसला बदल दिया. इसके बाद सोशल मीडिया पर भारत की जीत पर सवाल उठाए गए. पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने आईसीसी के नियमों का हवाला देते हुए बताया कि अंपायर का फैसला क्यों सही था.

By: Satyam Sengar | Published: September 25, 2026 11:23:18 AM IST

आकाश चोपड़ा ने वाइड विवाद पर क्या कहा?
आकाश चोपड़ा ने वाइड विवाद पर क्या कहा?


भारत और जापान के बीच खेले गए एशियन गेम्स 2026 मैच में भारत ने दो रन से रोमांचक जीत दर्ज की. हालांकि, इस मुकाबले के आखिरी ओवर में वाइड बॉल को लेकर विवाद खड़ा हो गया. अंपायर ने पहले गेंद को वाइड दिया, लेकिन बाद में अपना फैसला बदल दिया. इसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने भारत पर बेईमानी से जीतने के आरोप लगाए. हालांकि, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने बताया कि अंपायर का फैसला आईसीसी के नियमों के मुताबिक सही था. उन्होंने यह भी माना कि शुरुआत में वह खुद इस नियम को ठीक से नहीं समझ पाए थे.

जापान की पारी के आखिरी ओवर में अक्षर पटेल गेंदबाजी कर रहे थे. उनके सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज अलेक्जेंडर शिराई-पैटमोर थे. अक्षर की एक गेंद को अंपायर ने पहले वाइड करार दिया, लेकिन बाद में फैसला बदल दिया. दरअसल, बल्लेबाज ने इस गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की थी. आईसीसी के मौजूदा नियमों के मुताबिक, ऐसे शॉट पर वाइड का फैसला बल्लेबाज की बदली हुई पोजिशन को ध्यान में रखकर किया जाता है. इस फैसले के बाद जापान को आखिरी तीन गेंदों पर छह रन बनाने थे, जबकि पहले उसे चार गेंदों पर पांच रन चाहिए थे.

You Might Be Interested In

आकाश चोपड़ा ने बताया क्यों बदला गया फैसला
आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर इस विवाद को लेकर बात की. उन्होंने कहा कि कुछ लोग भारत की जीत को बेईमानी से जोड़ रहे हैं, जबकि अंपायर का फैसला नियमों के हिसाब से था. चोपड़ा ने कहा, “लोग कह रहे हैं कि भारत ने जापान को बेईमानी से हराया. ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वाइड का फैसला पलट दिया गया और लोगों को लगता है कि भारत के दबाव में ऐसा हुआ. लोग बेवजह हंगामा कर रहे हैं.” उन्होंने माना कि शुरुआत में उन्हें भी लगा था कि रिवर्स स्वीप और स्विच हिट के लिए अलग-अलग नियम लागू होते हैं.

रिवर्स स्वीप और स्विच हिट पर क्या है नियम?
चोपड़ा ने बताया कि आईसीसी के नए नियमों में रिवर्स स्वीप और स्विच हिट के बीच कोई अंतर नहीं किया जाता. उन्होंने कहा, “मैंने नियमों को पढ़ा और अंपायरों की बात सुनी. नए आईसीसी नियमों के मुताबिक, रिवर्स स्वीप और स्विच हिट को अलग-अलग नहीं माना जाता.” उन्होंने आगे बताया कि गेंदबाज के गेंद छोड़ने से पहले या बाद में बल्लेबाज अपनी पोजिशन बदलता है, तो उसे बदली हुई पोजिशन के हिसाब से देखा जाता है. ऐसे मामलों में नियमों के तहत गेंदबाज को फायदा मिलता है. इसी वजह से अंपायर ने वाइड का फैसला वापस लिया था.

Tags: aakash chopra
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

‘पहला प्यार दूसरी बार’ फिल्म के स्टारकास्ट

September 24, 2026

होम लोन के लिए कैसे करें आवेदन?

September 24, 2026

कौन हैं संदीपा विर्क, कमरे में डायरेक्टर ने कंप्रोमाइज की...

September 23, 2026

कौन हैं आफिया सैयद? जो प्रेम कीटाणी से बॉलीवुड में...

September 23, 2026

एटीएम पर फ्रॉड से कैसे बचें?

September 23, 2026

5 मलयालम थ्रिलर फिल्में, जो घुमा देंगी दिमाग

September 23, 2026
‘बेईमानी नहीं थी वो…’ वाइड विवाद पर बोले आकाश चोपड़ा, कहा- अंपायर अपनी जगह पर…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘बेईमानी नहीं थी वो…’ वाइड विवाद पर बोले आकाश चोपड़ा, कहा- अंपायर अपनी जगह पर…
‘बेईमानी नहीं थी वो…’ वाइड विवाद पर बोले आकाश चोपड़ा, कहा- अंपायर अपनी जगह पर…
‘बेईमानी नहीं थी वो…’ वाइड विवाद पर बोले आकाश चोपड़ा, कहा- अंपायर अपनी जगह पर…
‘बेईमानी नहीं थी वो…’ वाइड विवाद पर बोले आकाश चोपड़ा, कहा- अंपायर अपनी जगह पर…
‘बेईमानी नहीं थी वो…’ वाइड विवाद पर बोले आकाश चोपड़ा, कहा- अंपायर अपनी जगह पर…