‘बेईमानी नहीं थी वो…’ वाइड विवाद पर बोले आकाश चोपड़ा, कहा- अंपायर अपनी जगह पर…

भारत और जापान के बीच खेले गए एशियन गेम्स 2026 मैच में भारत ने दो रन से रोमांचक जीत दर्ज की. हालांकि, इस मुकाबले के आखिरी ओवर में वाइड बॉल को लेकर विवाद खड़ा हो गया. अंपायर ने पहले गेंद को वाइड दिया, लेकिन बाद में अपना फैसला बदल दिया. इसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने भारत पर बेईमानी से जीतने के आरोप लगाए. हालांकि, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने बताया कि अंपायर का फैसला आईसीसी के नियमों के मुताबिक सही था. उन्होंने यह भी माना कि शुरुआत में वह खुद इस नियम को ठीक से नहीं समझ पाए थे.

जापान की पारी के आखिरी ओवर में अक्षर पटेल गेंदबाजी कर रहे थे. उनके सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज अलेक्जेंडर शिराई-पैटमोर थे. अक्षर की एक गेंद को अंपायर ने पहले वाइड करार दिया, लेकिन बाद में फैसला बदल दिया. दरअसल, बल्लेबाज ने इस गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की थी. आईसीसी के मौजूदा नियमों के मुताबिक, ऐसे शॉट पर वाइड का फैसला बल्लेबाज की बदली हुई पोजिशन को ध्यान में रखकर किया जाता है. इस फैसले के बाद जापान को आखिरी तीन गेंदों पर छह रन बनाने थे, जबकि पहले उसे चार गेंदों पर पांच रन चाहिए थे.

आकाश चोपड़ा ने बताया क्यों बदला गया फैसला

आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर इस विवाद को लेकर बात की. उन्होंने कहा कि कुछ लोग भारत की जीत को बेईमानी से जोड़ रहे हैं, जबकि अंपायर का फैसला नियमों के हिसाब से था. चोपड़ा ने कहा, “लोग कह रहे हैं कि भारत ने जापान को बेईमानी से हराया. ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वाइड का फैसला पलट दिया गया और लोगों को लगता है कि भारत के दबाव में ऐसा हुआ. लोग बेवजह हंगामा कर रहे हैं.” उन्होंने माना कि शुरुआत में उन्हें भी लगा था कि रिवर्स स्वीप और स्विच हिट के लिए अलग-अलग नियम लागू होते हैं.

रिवर्स स्वीप और स्विच हिट पर क्या है नियम?

चोपड़ा ने बताया कि आईसीसी के नए नियमों में रिवर्स स्वीप और स्विच हिट के बीच कोई अंतर नहीं किया जाता. उन्होंने कहा, “मैंने नियमों को पढ़ा और अंपायरों की बात सुनी. नए आईसीसी नियमों के मुताबिक, रिवर्स स्वीप और स्विच हिट को अलग-अलग नहीं माना जाता.” उन्होंने आगे बताया कि गेंदबाज के गेंद छोड़ने से पहले या बाद में बल्लेबाज अपनी पोजिशन बदलता है, तो उसे बदली हुई पोजिशन के हिसाब से देखा जाता है. ऐसे मामलों में नियमों के तहत गेंदबाज को फायदा मिलता है. इसी वजह से अंपायर ने वाइड का फैसला वापस लिया था.