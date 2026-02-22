Home > क्रिकेट > IND vs SA T20 World Cup: अजब संयोग! सुपर 8 में दोनों मेजबान देश अपना पहला ही मैच हारे; भारत को मिली करारी हार

IND vs SA T20 World Cup: अजब संयोग! सुपर 8 में दोनों मेजबान देश अपना पहला ही मैच हारे; भारत को मिली करारी हार

IND vs SA T20 World Cup: आज के दिन एक अजब संयोग जरूर देखने को मिला. जहां सुपर 8 में दोनों मेजबान देशों भारत-श्रीलंका को अपने पहले ही मैच में हार का सामना करना पड़ा.

By: Shubahm Srivastava | Last Updated: February 22, 2026 11:05:07 PM IST

सुपर 8 में दोनों मेजबान देश अपना पहला मैच हारे
सुपर 8 में दोनों मेजबान देश अपना पहला मैच हारे


India vs South Africa T20 World Cup 2026: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत को T20 वर्ल्ड कप 2026 की पहली हार का सामना करना पड़ा है. साउथ अफ्रीका ने 76 रनों से यहां जीत हासिल की. इस मैच में भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह से धाराशाही हो गई. शिवम दूबे को छोड़ कोई भी भारतीय बल्लेबाज साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाया. वहीं आज के दिन एक अजब संयोग जरूर देखने को मिला. जहां सुपर 8 में दोनों मेजबान देशों भारत-श्रीलंका को अपने पहले ही मैच में हार का सामना करना पड़ा.

You Might Be Interested In

बल्लेबाजी रही पूरी तरह से फ्लॉप

मेन इन ब्लू कभी भी 188 के बड़े टारगेट का पीछा करने की स्थिति में नहीं था. भारत ने पहले ही ओवर में ईशान किशन का विकेट बिना खाता खोले गंवा दिया. अभिषेक शर्मा आखिरकार अपना खाता खोलने में कामयाब रहे लेकिन सिर्फ 15 रन ही बना पाए. बाकी कोई भी बैटर बड़ी पारी नहीं खेल सका. फैंस की उम्मीदें कप्तान सूर्यकुमार यादव पर टिकी थीं, जिन्होंने 22 गेंदें खेलकर 18 रन बनाए. रिंकू सिंह एक बार फिर फ्लॉप रहे और फिनिशर का काम नहीं कर पाए. वह बिना खाता खोले आउट हो गए.

अगला मैच अब जिम्बाब्वे से

शिवम दुबे के 42 रन कभी भी काफी नहीं थे क्योंकि उन्होंने तब और मुश्किलें खड़ी कीं जब भारत लगभग मैच हार चुका था. भारत अब हर हाल में जीतना चाहता है और सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए उन्हें जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज को हराना होगा. मेन इन ब्लू को अपने रन-रेट पर भी नजर रखनी होगी. यहां एक और हार भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें खत्म कर देगी. बता दें कि इस हार के चलते भारत का रन रेट माइनस में चला गया है. भारत का अगला मैच 26 फरवरी को जिम्बाब्वे से होगा.

You Might Be Interested In

इंग्लैंड ने श्रीलंका को हराया

ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के 42वें मैच में इंग्लैंड ने कैंडी के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ अपने सुपर 8 कैंपेन की शुरुआत 51 रन से जीतकर की. ग्रुप स्टेज में नेपाल और इटली के खिलाफ बाल-बाल बचने के बाद, हैरी ब्रूक की थ्री लायंस उस जगह पर वापस आ गई है, जहां उन्होंने श्रीलंका को बाइलेटरल सीरीज़ में 3-0 से हराया था और उन पर एक और जीत दर्ज की, इस बार वर्ल्ड कप के सुपर 8 स्टेज में, पहली पारी में 146/9 रन बनाने के बावजूद.

इंग्लैंड की दमदार जीत, 51 रन से श्रीलंका की हार; सुपर-8 में दिखाया दम, टीम ने किया कमाल

You Might Be Interested In
Tags: ENG vs SLhome-hero-pos-1IND vs SA T20 World CupNarendra Modi StadiumShivam DubeT20 WC 2026 Super 8 Results
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन आदतों से बना लें दूरी वरना हो जाएगा लीवर...

February 22, 2026

बच्चे के साथ बिस्तर शेयर करना, सुरक्षित या जोखिम? जानें...

February 22, 2026

दोस्त हों या पार्टनर, घूमने के लिए बेस्ट हैं ये...

February 21, 2026

क्या गर्मियों में भी फायदेमंद है अदरक?

February 21, 2026

बदलते मौसम में कैसे रखें त्वचा का ख्याल,जानें स्किन केयर...

February 20, 2026

दूसरे बार दूल्हा बनने जा रहे शिखर धवन, शेयर की...

February 20, 2026
IND vs SA T20 World Cup: अजब संयोग! सुपर 8 में दोनों मेजबान देश अपना पहला ही मैच हारे; भारत को मिली करारी हार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND vs SA T20 World Cup: अजब संयोग! सुपर 8 में दोनों मेजबान देश अपना पहला ही मैच हारे; भारत को मिली करारी हार
IND vs SA T20 World Cup: अजब संयोग! सुपर 8 में दोनों मेजबान देश अपना पहला ही मैच हारे; भारत को मिली करारी हार
IND vs SA T20 World Cup: अजब संयोग! सुपर 8 में दोनों मेजबान देश अपना पहला ही मैच हारे; भारत को मिली करारी हार
IND vs SA T20 World Cup: अजब संयोग! सुपर 8 में दोनों मेजबान देश अपना पहला ही मैच हारे; भारत को मिली करारी हार