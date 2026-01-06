टेस्ट सीरीज अब नहीं हारेगी? शुभमन गिल ने 15-दिन का ‘प्लान’ किया तैयार, BCCI से की बड़ी डिमांड!

Shubman Gill: टेस्ट क्रिकेट में पिछले कुछ साल भारत के लिए खास अच्छा नही रहा है. दो साल में भारत को घर पर दो बार क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा है. 2024 में न्यूजीलैंड और 2025 के आखिर में साउथ अफ्रीका से व्हाइटवॉश होने के बाद टेस्ट क्रिकेट के प्रति भारत के रवैये पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. इसके उलट भारत व्हाइट-बॉल क्रिकेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और ICC इवेंट्स में हावी है. इसी बैकग्राउंड में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से मांग की है कि किसी भी टेस्ट सीरीज से पहले टीम के लिए 15 दिन का ट्रेनिंग कैंप जरूरी किया जाए.

क्या BCCI गिल की मांग मानेगा?

टेस्ट क्रिकेट में भारत बहुत गंभीर स्थिति से गुजर रहा है. भारतीय टीम जो कभी घर पर हावी रहती थी. उसकी हालत बहुत चिंताजनक है. इसका एक कारण व्हाइट-बॉल सीरीज खेलने से पहले खिलाड़ियों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय न मिलना है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम के खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए सिर्फ चार दिन मिले थे. खिलाड़ियों के पास व्हाइट-बॉल से रेड-बॉल क्रिकेट में स्विच करने के लिए बहुत कम समय था.

इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, कप्तान शुभमन गिल ने BCCI से मांग की है कि किसी भी टेस्ट सीरीज से पहले टीम के लिए 15 दिन का ट्रेनिंग सेशन जरूरी किया गया है. इससे सभी खिलाड़ी आसानी से व्हाइट-बॉल से रेड-बॉल क्रिकेट में स्विच कर पाएंगे और मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हो पाएंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक BCCI भी गिल की मांग पर विचार कर रहा है और हो सकता है कि उन्हें इस मामले में पूरी छूट दिया जाए.

युवा कप्तान का नया विजन

भारतीय क्रिकेट इस समय बदलाव के दौर से गुजर रहा है. रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन के टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद सारी ज़िम्मेदारी अब युवा कंधों पर आ गई है. इस ज़िम्मेदारी को निभाते हुए, गिल ने BCCI के सामने क्रिकेट के इस फॉर्मेट के लिए अपना विजन साफ ​​कर दिया है. वह टेस्ट क्रिकेट में एक अलग रणनीति के साथ उतरने वाले हैं, और इसी के तहत उन्होंने BCCI के सामने यह मांग रखी है कि किसी भी टेस्ट सीरीज से पहले टीम का 15 दिन का ट्रेनिंग कैंप होना चाहिए. वह साफ हैं कि सीरीज से पहले टीम को पर्याप्त समय मिलना चाहिए ताकि खिलाड़ी अपनी तैयारी पूरी कर सकें.