2027 AFC Asian Cup: भारत की एशियन कप क्वालीफिकेशन में नाकामी, सिंगापुर से 2-1 से हार

India Knocked Out: मंगलवार को तीसरे दौर के क्वालीफिकेशन मैच में सिंगापुर से 1-2 से हारने के बाद भारत 2027 AFC एशियन कप के लिए क्वालीफाई करने से चूक गया. सिंगापुर ने कोरिया में जन्मे आक्रामक मिडफील्डर सोंग उई-यंग (Song Ui-young) के दो गोलों की मदद से मेजबान टीम को करारी शिकस्त दी.

लालियांजुआला चांगटे (Lallianzuala Chhangte) के 14वें मिनट के गोल को 44वें मिनट में सोंग के बराबरी के गोल ने नाकाम कर दिया और फिर 58वें मिनट में उन्होंने एक ऐसा गोल दागा जो विजयी साबित हुआ, जिससे भारत को कई मौके गंवाने का मलाल रह गया. 9 अक्टूबर को सिंगापुर में पहले चरण में 1-1 से बराबरी के बाद, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में हाफ-टाइम तक दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर थीं.

उसी दिन Group-C के दूसरे मैच में हांगकांग और बांग्लादेश ने हांगकांग में 1-1 से ड्रॉ खेलकर बराबरी हासिल की, लेकिन यह नतीजा भारत के लिए कोई खास मददगार नहीं रहा, क्योंकि वह तीन मैचों में 2 अंक लेकर इस मैच में उतरा था. पहले हाफ में भारत का दबदबा रहा और शुरुआत में गेंद पर उसका दबदबा रहा, और यह स्वाभाविक ही था कि घरेलू टीम ने पहला गोल दागा.

चांगटे ने बॉक्स के किनारे से कुछ दूरी पर गेंद ली और बाएं पैर से एक बेहतरीन शॉट लगाया जो सिंगापुर के गोलकीपर को छकाते हुए गोलपोस्ट में जा लगा. हालांकि, सोंग के इरादे कुछ और ही थे और उन्होंने ब्रेक के दोनों ओर दो गोल दागकर भारतीय उम्मीदों पर पानी फेर दिया. बराबरी के लिए बेताब, भारत के हेड कोच खालिद जमील (Khalid Jamil) ने कई बदलाव किए, लिस्टन कोलाको और सुनील छेत्री की जगह रहीम अली और उदंता सिंह को मैदान में उतारा.

उदंता सिंह और राहुल भेके के शानदार प्रदर्शन के बाद 90वें मिनट में ब्रैंडन फर्नांडीस भारत के लिए बराबरी का एक शानदार मौका चूक गए, लेकिन उन्होंने अपने कमज़ोर पैर से गेंद को गोलपोस्ट के पास से बाहर मार दिया.

केवल ग्रुप विजेता ही एशियन कप के लिए क्वालीफाई करेगा और हांगकांग और सिंगापुर वर्तमान में 8-8 पॉइंट्स के साथ टेबल में टॉप पर हैं.

