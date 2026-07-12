टी20 सीरीज खत्म… अब किस टीम के खिलाफ खेलेगी टीम इंडिया? जानिए अगले टूर का पूरा शेड्यूल, टाइमिंग

Team India Next Series: टी20 सीरीज के बाद अब भारत और इंग्लैंड की टीमें तीन मैचों की वनडे सीरीज में आमने-सामने होंगी. यह सीरीज 14 जुलाई से 19 जुलाई 2026 तक खेली जाएगी. सीरीज का पहला मुकाबला बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर होगा, जबकि दूसरा मैच कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा. सीरीज का अंतिम मुकाबला क्रिकेट के ऐतिहासिक मैदान लॉर्ड्स, लंदन में आयोजित होगा. दोनों टीमें मजबूत खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरेंगी.

सीरीज का पहला वनडे मंगलवार, 14 जुलाई को एजबेस्टन, बर्मिंघम में खेला जाएगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा. दूसरा वनडे गुरुवार, 16 जुलाई को सोफिया गार्डन्स, कार्डिफ में होगा. यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे शुरू होगा. यह सभी मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं.

तीसरे वनडे और दोनों टीमों की स्क्वॉड

सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे रविवार, 19 जुलाई को लॉर्ड्स, लंदन में खेला जाएगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा. तीन मैचों की यह सीरीज दोनों टीमों के लिए अपनी रणनीति और प्रदर्शन को मजबूत करने का बड़ा मौका होगी.

इंग्लैंड वनडे टीम: हैरी ब्रूक (कप्तान), बेन डकेट, जो रूट, जैकब बेथेल, जेम्स कोल्स, विल जैक्स, रेहान अहमद, गस एटकिंसन, सैम करन, लियाम डॉसन, टॉम बैंटन, जोस बटलर, जोफ्रा आर्चर, साकिब महमूद, आदिल राशिद और जोश टंग.

भारत वनडे टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्यांश शेडगे, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, केएल राहुल, ईशान किशन, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और गुरनूर बराड़.