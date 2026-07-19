IND vs ENG: भारत-इंग्लैंड के प्लेयर्स ने क्यों रखा मौन? काली पट्टी बांधकर क्यों उतरे, क्या है सच्चाई

भारत और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले के दौरान अपनी बांह पर काली पट्टी बांधकर महान वेस्टइंडीज क्रिकेटर सर गारफील्ड सोबर्स को श्रद्धांजलि दी. मैच शुरू होने से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ियों और मैच अधिकारियों ने दो मिनट का मौन रखकर क्रिकेट जगत के इस महान खिलाड़ी को सम्मान दिया. सर गारफील्ड सोबर्स का 89 वर्ष की उम्र में 17 जुलाई को बारबाडोस स्थित उनके घर पर निधन हो गया. उन्हें क्रिकेट इतिहास के सबसे महान ऑलराउंडरों में गिना जाता है और उनके निधन से पूरे क्रिकेट जगत में शोक की लहर है.

टॉस के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने बताया कि अगर टॉस जीतते तो पहले गेंदबाजी करना पसंद करते. उन्होंने कहा कि भारतीय टीम में तीन बदलाव किए गए हैं. जसप्रीत बुमराह घुटने की चोट के कारण इस मुकाबले के लिए उपलब्ध नहीं थे. वहीं वॉशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे भी प्लेइंग XI का हिस्सा नहीं बने. उनकी जगह केएल राहुल, प्रिंस यादव और अर्शदीप सिंह को टीम में शामिल किया गया.

अर्शदीप सिंह को मौका देने की बताई वजह

शुभमन गिल ने कहा कि टीम सेलेक्शन केवल आंकड़ों के आधार पर नहीं किया जाता. उनके अनुसार अर्शदीप सिंह एक बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं और लॉर्ड्स की पिच को देखते हुए भारत चार तेज गेंदबाजों के साथ उतरना चाहता था. गिल ने बताया कि पिछले कुछ मैचों में देखा गया है कि इस मैदान पर बीच के ओवरों में स्पिनरों की तुलना में तेज गेंदबाज अधिक प्रभावी साबित हुए हैं. इसी रणनीति के तहत टीम संयोजन तैयार किया गया.

पिछली हार से सबक लेना चाहेगी टीम इंडिया

भारतीय कप्तान ने दूसरे वनडे का जिक्र करते हुए कहा कि टीम पहले 25 ओवर तक मजबूत स्थिति में थी, लेकिन इसके बाद लगातार विकेट गिरने से बड़ा स्कोर नहीं बन सका. उन्होंने कहा कि ऐसी अच्छी शुरुआत को 280 से 300 रन के स्कोर में बदलना जरूरी है. गिल का मानना है कि हाल के मुकाबलों में यह साफ दिखा है कि बाद के ओवरों में तेजी से रन बनाना आसान नहीं होता. ऐसे में भारत इस मुकाबले में बेहतर बल्लेबाजी करते हुए मजबूत स्कोर खड़ा करने की कोशिश करेगा.