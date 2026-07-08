IND vs ENG: भारत इंग्लैंड के बीच कब खेला जाएगा चौथा टी20? कब कहां देख पाएंगे लाइव? क्या प्लेइंग XI में होंगे बदलाव

India vs England 4th T20I: इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में टीम इंडिया मुश्किल में फंस गई है. शुरुआती दो मुकाबले हारने के बाद अब भारत के सामने चौथा मैच जीतना बेहद जरूरी हो गया है. अगर टीम यह मुकाबला भी हार जाती है तो सीरीज भी हाथ से निकल जाएगी. ऐसे में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम पर शानदार वापसी करने का दबाव है. यह मुकाबला 9 जुलाई को ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा.

मैच से पहले सबसे ज्यादा चर्चा संजू सैमसन को लेकर हो रही है. पिछले दो मैचों में उनकी जगह 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया गया था. वैभव ने कुछ अच्छे शॉट जरूर लगाए, लेकिन अब तक कोई बड़ी पारी नहीं खेल सके. ऐसे में फैंस भी जानना चाहते हैं कि क्या इस अहम मुकाबले में संजू सैमसन की फिर से प्लेइंग इलेवन में वापसी होगी या फिर नहीं.

क्या बदलेगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन?

मुख्य कोच गौतम गंभीर ने साफ कहा है कि संजू सैमसन की वापसी के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं. उन्होंने बताया कि टीम का चयन खिलाड़ियों की मौजूदा फॉर्म और मैच की जरूरत के हिसाब से होगा. लगातार हार के बाद टीम प्रबंधन पर भी सवाल उठ रहे हैं. अब देखना होगा कि अजीत अगरकर की चयन समिति और टीम मैनेजमेंट इस अहम मुकाबले के लिए कौन-सा संयोजन चुनते हैं.

कब और कहां देखें मैच?

भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टी20 मुकाबला गुरुवार रात 10:00 बजे (भारतीय समयानुसार) खेला जाएगा. मैच का टॉस 9:30 बजे होगा. इस मुकाबले का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा, जबकि मोबाइल और ऑनलाइन देखने वाले फैंस जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद ले सकते हैं. भारत के लिए यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि सीरीज में बने रहने की आखिरी उम्मीद है.