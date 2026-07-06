IND vs ENG: क्या तीसरा टी20 भी हो जाएगा रद्द? बारिश बनेगी विलेन! क्या कह रही रिपोर्ट्स

भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला मंगलवार को नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर खेला जाएगा. सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका था, जबकि दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड ने चार विकेट से जीत दर्ज कर 1-0 की बढ़त बना ली. अब श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम के सामने सीरीज बराबर करने की बड़ी चुनौती होगी. हाल के मुकाबलों में टीम इंडिया का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है, इसलिए इस मैच में खिलाड़ी जीत के इरादे से मैदान पर उतरेंगे.

इंग्लैंड की टीम पिछले मुकाबले की जीत के बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ उतरेगी. दूसरी ओर भारतीय टीम अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में सुधार करना चाहेगी. युवा खिलाड़ियों के साथ-साथ अनुभवी क्रिकेटरों पर भी अच्छी शुरुआत दिलाने और दबाव के समय बेहतर प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी होगी. अगर भारत यह मुकाबला जीतता है तो सीरीज एक बार फिर रोमांचक हो जाएगी.

मौसम दे सकता है राहत

मौसम विभाग के अनुसार मैच के दिन नॉटिंघम में आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है, लेकिन बारिश की आशंका काफी कम है. दिन के समय तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि शाम होते-होते यह करीब 17 डिग्री तक पहुंच जाएगा. हल्की हवा चलने की भी संभावना है, जिससे नई गेंद से तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में थोड़ी मदद मिल सकती है. हालांकि पूरे मैच पर बारिश का ज्यादा असर पड़ने की उम्मीद नहीं है.

बल्लेबाजों के लिए अच्छी मानी जाती है ट्रेंट ब्रिज की पिच