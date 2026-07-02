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IND vs ENG: भारतीय फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी! बदल गया दूसरे टी-20 का टाइम, जानें कब और कहां देखें मुकाबला

IND vs ENG 2nd T20I: पहला मैच बारिश में धुलने के बाद मैनचेस्टर में भिड़ेंगी दोनों टीमें, लेकिन इस बार मैच की टाइमिंग में हुआ बड़ा बदलाव! जानें नया शेड्यूल.

By: Shivani Singh | Published: July 2, 2026 3:40:52 PM IST

पहला मैच बारिश में धुलने के बाद मैनचेस्टर में भिड़ेंगी दोनों टीमें, लेकिन इस बार मैच की टाइमिंग में हुआ बड़ा बदलाव! जानें नया शेड्यूल
पहला मैच बारिश में धुलने के बाद मैनचेस्टर में भिड़ेंगी दोनों टीमें, लेकिन इस बार मैच की टाइमिंग में हुआ बड़ा बदलाव! जानें नया शेड्यूल


मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में भारत और इंग्लैंड की टीमें एक बार फिर आमने-सामने होने के लिए तैयार हैं. पहला टी-20 मैच बारिश की भेंट चढ़ने के बाद, अब दोनों टीमें इस मैदान पर दूसरे मुकाबले के लिए उतरेंगी. हालांकि, इस बार फैंस को मैच की टाइमिंग में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. जहां पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे शुरू हुआ था और बारिश के कारण रद्द हो गया, वहीं अब क्रिकेट प्रेमी उम्मीद कर रहे होंगे कि मैनचेस्टर में पूरा खेल देखने को मिले.

कब शुरू होगा भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा टी-20 मैच?

भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का दूसरा टी-20 मुकाबला शनिवार, 4 जुलाई को खेला जाएगा. इस मैच की शुरुआत शाम 7 बजे (IST) से होगी, जबकि टॉस शाम 6 बजे उछाला जाएगा. पिछले मैच के मुकाबले समय में यह एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि पहला मैच रात 10 बजे शुरू हुआ था. अगर इस बार मौसम साफ रहा, तो मुकाबला रात करीब 11 बजे तक खत्म हो जाएगा.

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क्यों बदला मैच का समय?

सीरीज का पहला मैच चेस्टर-ली-स्ट्रीट में था, जिसकी टाइमिंग भारतीय दर्शकों के लिहाज से काफी देर की थी. लेकिन दूसरा मुकाबला मैनचेस्टर में खेला जा रहा है, और इसी वजह से शेड्यूल में यह बदलाव किया गया है. मैच जल्दी शुरू होने का सबसे बड़ा फायदा भारतीय फैंस को मिलेगा, क्योंकि अब उन्हें लाइव मुकाबला देखने के लिए देर रात तक जागना नहीं पड़ेगा.

पहले टी-20 में क्या हुआ था?

सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका और मैच को बिना किसी नतीजे के खत्म करना पड़ा. हालांकि, बारिश के खलल डालने से पहले भारतीय टीम ने जबरदस्त बल्लेबाजी की थी. टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 189/7 का एक मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया था और मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी.

कैसा रहा भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन?

भारतीय पारी की शुरुआत बेहद खराब रही थी. संजू सैमसन महज 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, और उनके तुरंत बाद ईशान किशन भी बिना खाता खोले रन आउट हो गए. भारत ने सिर्फ 6 रन पर अपने 2 विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद अभिषेक शर्मा और कप्तान श्रेयस अय्यर ने मिलकर मोर्चा संभाला और बेहतरीन साझेदारी कर टीम को संकट से निकाला. अभिषेक ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 24 गेंदों में 59 रन ठोक दिए, जिसमें 6 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे.

दूसरी तरफ, कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक छोर संभाले रखा और सूझबूझ से पारी को आगे बढ़ाया. उन्होंने 47 गेंदों में 68 रनों की कप्तानी पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल रहा. इन दोनों की बदौलत ही भारत शुरुआती झटकों से उबर पाया. अभिषेक और श्रेयस के मजबूत मंच तैयार करने के बाद, शिवम दुबे ने फिनिशर की भूमिका बखूबी निभाई. दुबे ने नाबाद 42 रनों की तेजतर्रार पारी खेलकर भारत को एक बड़े स्कोर तक पहुंचा दिया. अन्य बल्लेबाजों में तिलक वर्मा ने 13 रन बनाए, जबकि हर्षित राणा अपना खाता भी नहीं खोल सके थे.

क्या मैनचेस्टर में बढ़त बना पाएगा भारत?

पहला मैच रद्द होने की वजह से 5 मैचों की यह टी-20 सीरीज अभी 0-0 की बराबरी पर है. पहले मैच में अपनी दमदार बल्लेबाजी को देखकर भारतीय टीम का आत्मविश्वास जरूर सातवें आसमान पर होगा, वहीं मेजबान इंग्लैंड भी अपने घर में पलटवार करने के लिए बेताब होगी. अगर मैनचेस्टर में मौसम मेहरबान रहा, तो फैंस को एक हाई-वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां दोनों टीमों की नजरें सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाने पर होंगी.

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