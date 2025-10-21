Home > खेल > India Adelaide Oval Record: एडिलेड ओवल पर भारत का वनडे दबदबा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी चुनौती ? देखें रिकॉर्ड

India Adelaide Oval Stats: एडिलेड ओवल में भारत ने अब तक 15 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें से 9 में जीत दर्ज की है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यहां उसका ग्राफ कमजोर रहा है. आइए जानते हैं आंकड़े.

By: Sharim Ansari | Published: October 21, 2025 5:59:58 PM IST

Team India record at Adelaide Oval
Team India record at Adelaide Oval

India’s ODI Record: भारतीय क्रिकेट टीम इस समय 3 मैचों की वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम से भिड़ रही है. रविवार को पर्थ में खेला गया सीरीज का पहला मैच उनके पक्ष में नहीं गया और वे 7 विकेट (DLS Method) से हार गए.

उनकी हार की अहम वजह खराब बल्लेबाजी रही, जो पूरी तरह से विफल रही. बारिश के कारण बल्लेबाजी करते हुए, वे 26 ओवरों में केवल 136 रन ही बना सके. गेंदबाजी में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को रोक नहीं पाए, जिसने 7 विकेटों के बचे रहते लक्ष्य का पीछा किया.

अब ध्यान सीरीज के अगले मैच पर होगा, जो ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड ओवल स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैच 23 अक्टूबर को खेला जाएगा और अब यह भारत के लिए हर हाल में जीतना होगा क्योंकि वे 3 मैचों की सीरीज में पहले ही 1-0 से पिछड़ चुके हैं.

Adelaide Oval में भारत का वनडे रिकॉर्ड क्या है?

India vs Australia का दूसरा वनडे मैच नजदीक है और भारत इस मैच में जीत की उम्मीद करेगा. ऐसा इसलिए है क्योंकि इस मैदान पर उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है, खासकर वनडे क्रिकेट में. भारतीय टीम ने एडिलेड ओवल में 15 वनडे मैच खेले हैं और उनमें से 9 बार वे विजयी रहे हैं, जबकि एक मैच बराबरी पर छूटा था. इस मैदान पर उनका पहला मैच 1980 में था, जबकि आखिरी मैच 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था.

हालांकि, एक बात जो उन्हें परेशान करेगी, वह है इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैचों में उनका रिकॉर्ड. दोनों टीमें यहां 6 बार आमने-सामने हुई हैं और इनमें से भारत ने केवल 2 जीते हैं, जबकि 4 मैच ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में गए हैं.

इस मैदान पर आखिरी मैच 2019 में भारत ने 6 विकेट से जीता था. वे आगामी मैच भी जीतने के लिए उत्सुक होंगे. वनडे कप्तान शुभमन गिल, कप्तान के रूप में पहली जीत दर्ज करना चाहेंगे, क्योंकि पर्थ में पहले मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था.

