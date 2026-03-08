Home > क्रिकेट > भारत बना टी20 वर्ल्ड कप का ‘चैंपियन’, तीसरी बार ट्रॉफी जीतकर रचा कीर्तिमान; तोड़ दिए रिकॉर्ड

T20 World Cup 2026 final: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत ने इतिहास रच दिया है. NZ को 25 रनों से हराकर तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप को अपने नाम कर लिया है.

By: Shubahm Srivastava | Last Updated: March 8, 2026 11:02:11 PM IST

IND vs NZ Final 2026 Result:  सूर्यकुमार यादव परमानेंट T20I कप्तान के तौर पर अपने पहले ही टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए IND vz NZ T20 WC 2026 फाइनल में मेन इन ब्लू ने न्यूज़ीलैंड को 96 रन से हराया.

अहमदाबाद में भारत की जीत ने उन्हें कई “पहली बार” हासिल करने में मदद की है, जो 2007 में T20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2026) टूर्नामेंट की शुरुआत के बाद से हर टीम नहीं कर पाई थी. भारत अब पहला “ट्रिपल क्राउन” विजेता है. मेन इन ब्लू ने अब 2007, 2024 और 2026 में T20 WC जीते हैं; उनके बाद इंग्लैंड (2010, 2022), और वेस्टइंडीज (2012, 2016) हैं, जिन्होंने दो-दो खिताब जीते हैं. मेन्स T20 वर्ल्ड कप के पिछले नौ एडिशन में, किसी भी होस्ट देश ने कभी भी अपनी ज़मीन पर ट्रॉफी नहीं उठाई है.

भारत घर में T20 वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला होस्ट देश

को-होस्ट (श्रीलंका के साथ) के तौर पर, भारत अपने घर में T20 वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला होस्ट देश बन गया है. यह वानखेड़े में उनकी ऐतिहासिक 2011 ODI वर्ल्ड कप जीत की तरह है. भारत अब पांच वर्ल्ड कप टाइटल (ODI: 1983, 2011 | T20: 2007, 2024, 2026) तक पहुंचने वाली पहली एशियाई टीम भी है. यह उन्हें दुनिया भर में दूसरे स्थान पर रखता है, जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया (7 टाइटल) से पीछे है.

अब तक का सबसे बड़ा टीम टोटल

पहले बैटिंग करते हुए, इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़ टोटल बनाया, 20 ओवर में 255/5 का बड़ा स्कोर बनाया – T20 वर्ल्ड कप फाइनल में अब तक का सबसे बड़ा टीम टोटल. संजू सैमसन ने 89 रन बनाकर टीम को लीड किया, जो T20 वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास का सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर है.

ओपनर अभिषेक शर्मा ने शानदार कैमियो किया, सिर्फ़ 18 गेंदों में T20 WC 2026 टूर्नामेंट का सबसे तेज़ हाफ-सेंचुरी बनाया. ईशान किशन ने 25 गेंदों पर 54 रन बनाए, जबकि शिवम दुबे ने सिर्फ़ 8 गेंदों पर 26 रन बनाकर इंडिया को बड़ा टोटल बनाने में मदद की.

Tags: home-hero-pos-2IND vs NZ Final 2026India third T20 World CupT20 World Cup 2026 finalT20 World Cup history India
